Tomislav Krasnec

Da, gospodine Trump, išli smo u Kabul i Mazar, ali Hrvati nisu bježali od opasnosti

27.01.2026. u 18:20

Američki predsjednik izjavio je kako su se američki saveznici u Afganistanu držali podalje od prvih linija fronte i da nije siguran da bi NATO-saveznici bili spremni pomoći Americi u slučaju da bude napadnuta

U Muzeju vojne i ratne povijesti u Pakracu stoji jedna majica s uvezanim slovima s leđne strane: "Iz pakla Kandahara ravno u NATO". Prikazana je i mapa Afganistana, dvije ukrštene zastave, hrvatska i afganistanska, i potpis: "1. HRV OMLT". Javno nerazvikanom, ali očito sjajno vođenom muzeju tu je majicu darovao Goran Špehar, koji je kao pripadnik 1. Gardijske brigade sudjelovao u prvom hrvatskim mentorskom (OMLT) timu za obuku afganistanskih vojnika i krajem studenog 2006. bio lakše ranjen na jednom zadataku u okolici Kandahara. Sjećam se toga jer sam dan nakon njegova ranjavanja sletio u Kandahar. U istom muzeju jedan je kutak posvećen skupniku Josipu Briškom, pripadniku Zapovjedništva specijalnih snaga koji je 24. srpnja 2019. poginuo u napadu na vozilo Hrvatske vojske u Kabulu. Krajem prošloga tjedna, nakon što je ponovo doveo Ameriku do ruba rasturanja NATO-a, zakoračio malo čak i preko ruba, pa se ipak povukao, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako su se američki saveznici u Afganistanu držali podalje od prvih linija fronte.

Afganistan NATO SAD Donald Trump

Avatar Frljo iz Travnika.
Frljo iz Travnika.
18:40 27.01.2026.

Gospodine Krasnec, kada ste vi europejci tako hrabri, zašto vas se ne skupi kojih 100 tisuća i ne odete u Ukrajinu, i za deset dana završite rat? Onako kako su komunisti prije 90 godina išli dobrovoljno u Španjolsku. Jeste li se zaista spremni žrtvovati za ono u što vjerujete?

FE
felis29
18:36 27.01.2026.

Bogata Europa trn u oku Rusima ,Kinezima i USA Europa iznenađujuće ujedinjena . Slijedećih mjeseci bu zanimljivo(rekao bi moj susjed). Južna Amerika, Indija i još mnogi žele ojre. Sve je na nama Europljanima i nikome drugom

