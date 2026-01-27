Da, gospodine Trump, išli smo u Kabul i Mazar, ali Hrvati nisu bježali od opasnosti

U Muzeju vojne i ratne povijesti u Pakracu stoji jedna majica s uvezanim slovima s leđne strane: "Iz pakla Kandahara ravno u NATO". Prikazana je i mapa Afganistana, dvije ukrštene zastave, hrvatska i afganistanska, i potpis: "1. HRV OMLT". Javno nerazvikanom, ali očito sjajno vođenom muzeju tu je majicu darovao Goran Špehar, koji je kao pripadnik 1. Gardijske brigade sudjelovao u prvom hrvatskim mentorskom (OMLT) timu za obuku afganistanskih vojnika i krajem studenog 2006. bio lakše ranjen na jednom zadataku u okolici Kandahara. Sjećam se toga jer sam dan nakon njegova ranjavanja sletio u Kandahar. U istom muzeju jedan je kutak posvećen skupniku Josipu Briškom, pripadniku Zapovjedništva specijalnih snaga koji je 24. srpnja 2019. poginuo u napadu na vozilo Hrvatske vojske u Kabulu. Krajem prošloga tjedna, nakon što je ponovo doveo Ameriku do ruba rasturanja NATO-a, zakoračio malo čak i preko ruba, pa se ipak povukao, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako su se američki saveznici u Afganistanu držali podalje od prvih linija fronte.