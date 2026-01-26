Naši Portali
POBJEDA 2:1

Varaždin preokretom do pobjede protiv Gorice

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 18:53

U odgođenom susretu 19. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju nakon preokreta pobijedio Goricu sa 2-1.

Gorica je povela u 25. minuti golom Jakova Filipovića, no gosti su okrenuli rezultat golovima Luke Mamića (34) i Ivana Mamuta (66).

Utakmica se trebala igrati u petak u Varaždinu, ali je odgođena zbog zaleđenog travnjaka. Zbog izrazito lošeg stanja travnjaka dogovorena je i zamjena domaćinstva, pa je utakmica odigrana u Velikoj Gorici.

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u devetoj minuti. Mateo Leš je loše vratio loptu prema svom vrataru Davoru Matijašu, Mamut je presjekao i odmah pucao, ali pored gola.

Gorica je uzvratila golom u 25. minuti. Marijan Čabraja je ubacio iz kornera, a Filipović glavom, uz pomoć vratnice, matirao Olivera Zeleniku. Samo četiri minute kasnije moglo je biti i 2-0. Žan Trontelj se sjajno probio po desnoj strani, još bolje je ubacio za Čuića, no domaći napadač je promašio gol.

Gosti su izjednačili u 34. minuti lijepim golom Mamića, a rezultat su okrenuli u 66. minuti nakon obrambene pogreške Leša kojem je Latković oteo loptu, uposlio Mamuta, a ovaj pogodio za 2-1. Gorica je do kraja susreta pritiskala, no nije uspjela izjednačiti.

Varaždin je ostao šesti sa 26 bodova, dok je Gorica osma sa 19 bodova. Na vrhu je Dinamo sa 41 bodom, četiri više od Hajduka.
Gorica Varaždin

