Čuli se Milanović i Plenković. Evo što su dogovorili o Trumpovu Odboru za mir

Hrvatska u ovom trenutku neće pristupiti Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je premijer Andrej Plenković koji je o toj temi danas kratko telefonski razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, poručivši mu da Vladi nije potreban "nekakav asistent" da zauzme svoj stav. "Mogu reći da je stav vlade i stav parlamentarne većine u ovom trenutku da Hrvatska ne bi trebala pristupiti Odboru za mir iz niza razloga, nakon temeljitih analiza. Priopćili smo mu to, on je rekao da je on svoj stav komunicirao danas javno i nemam tome više što dodati", rekao je Plenković novinarima uoči sjednice Odbora za financije na kojoj će predstaviti kandidata za ministra financija Tomislava Ćorića.

Premijer je rekao da se "kratko telefonski čuo" s predsjednikom. "S obzirom na to da je prošlog tjedna komunicirao da bi htio nešto o tome znati i da se ne može ništa bez njega odlučiti pa sam shvatio jutros da je davao neke izjave, a nisam imao vremena pročitati. Ni sad nisam imao vremena to pročitati", rekao je Plenković, dodavši da će poslije više reći o razlozima odbijanja Trumpove pozivnice.

Ured predsjednika Republike Hrvatske potvrdio je da je Milanović razgovarao s Plenkovićem o Odboru za mir. "Predsjednik Milanović prenio mu je svoj stav, koji je danas već javno rekao, kako je inicijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa pravno utemeljena na Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iako treba pozdraviti inicijativu koja pridonosi miru na Bliskom Istoku, stav je predsjednika Milanovića kako Republika Hrvatska ne treba sudjelovati u Odboru za mir, a što je u razgovoru prenio i predsjedniku Vlade RH", izvijestio je Milanovićev ured.

Milanović je ranije u srijedu rekao da ga je premijer pokušao nazvati "preko posrednika" i da sluti da Plenković želi njegovu podršku kako bi odbio poziv u Trumpov Odbor za mir. "Što bih ja trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kad Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom? Što se uopće gurao u to? Ionako odlučuje o svemu i smišlja sve sam... ne vidim što bi njega zanimalo moje mišljenje", rekao je predsjednik, koji je kazao da se na telefonske pozive premijera nije mogao javiti.

"Zoveš onda kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći 'ne'. U ovom slučaju slutim da želi reći 'ne' pa želi da ja kažem 'e', a on 'n' ili obrnuto", rekao je Milanović novinarima tijekom posjeta Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Premijer odbacuje tu predsjednikovu tezu i kaže da ga je htio obavijestiti o stavu vlade. "Ta teza o nekakvom pokrivanju s njime. Ja sam ga zvao nakon što smo analizirali i konzultirali se, donijeli stav i odluku jučer u konačnici na parlamentarnoj većini i to unisono, prema tome nema njegova pokrivanja niti nam treba nekakav asistent da zauzmemo stav", rekao je Plenković.