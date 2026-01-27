Naši Portali
PRIZNATI EKSPERT

Rekao je da će Hrvatska biti najveće razočarenje Eura. Evo što je sad napisao...

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
27.01.2026.
u 21:11

Rasmus Boysen, utjecajni danski rukometni analitičar, uoči Europskog prvenstva 2026. šokirao je prognozom da će Hrvatska biti najveći promašaj turnira. No, nakon sjajnih partija izabranika Dagura Sigurdssona i ključne pobjede protiv Slovenije, Danac je promijenio ploču

"Hrvatska će biti najveće razočaranje turnira." Ta rečenica Rasmusa Boysena, bivšeg danskog rukometaša, a danas cijenjenog analitičara, odjeknula je uoči Eura 2026. Dok je svoju Dansku vidio na krovu Europe, za Hrvatsku je predvidio bolno prizemljenje. Kasnije je pojasnio kako njegova prognoza nije bila zlonamjerna, već temeljena na visokim očekivanjima. Smatrao je kako bi za olimpijske viceprvake sve osim polufinala bio ogroman neuspjeh te je prognozirao da se Kauboji neće naći u borbi za medalje.

Boysenova objava, umjesto da demotivira, postala je pogonsko gorivo za hrvatsku reprezentaciju. Stručni stožer isprintao je njegovu objavu s Twittera i zalijepio je na zid zajedničke prostorije u hotelu u Malmöu. Taj je papir postao svojevrsna meta za inat. Bivši reprezentativac Mirza Džomba otkrio je kako su igrači simbolično "bacali strelice" na prognozu, a priču je potvrdio i švedski novinar Johan Flinck, nazvavši Boysenovu analizu "besplatnim gorivom" za hrvatsku momčad.

A to gorivo je očito bilo djelotvorno. Izabranici Dagura Sigurdssona redali su sjajne partije, a preokret je stigao u ključnoj utakmici protiv Slovenije. U napetom okršaju, Hrvatska je slavila s 29:25 i došla na korak do polufinala. Junaci pobjede bili su Tin Lučin sa sedam pogodaka i David Mandić sa šest, no ključnu je ulogu odigrao vratar Dominik Kuzmanović, koji je u drugom poluvremenu svojim ključnim obranama izludio slovenske napadače i osigurao pobjedu koja je promijenila sve.

Suočen sa sjajnim igrama Hrvatske, Boysen nije imao izbora nego promijeniti ton. Nakon pobjede protiv Slovenije, javno je pohvalio hrvatsku igru. "Sjajan okršaj u Malmou. Stvarno je dobro vidjeti da su se pojavili neki hrvatski vanjski igrači", napisao je Boysen. Bilo je jasno da je otpisana Hrvatska postala momčad koje se svi pribojavaju, a njegova prvotna prognoza tako se pretvorila u najbolju moguću motivaciju i podsjetnik da se hrvatski inat nikada ne smije podcijeniti.
Hrvatska rukomet EP rukomet 2026.

Avatar fidelio
fidelio
22:18 27.01.2026.

Ajde nemojte coprati prije kraja - kakve veze ima tko je što rekao, kakvu uopće težinu imaju njegove riječi. Samo jako naprijed i ne obazirati se na bedastoće...

