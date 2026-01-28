Diplomatska pljuska iz Ukrajine: 'Zbog nedavnih lažnih izjava mađarskog vodstva...'

Nakon žestokog sukoba između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i mađarskog premijera Viktora Orbana prošlog tjedna ne staju napetosti između dvije zemlje. Naime, Ukrajina je danas pozvala mađarskog veleposlanika, produbljujući diplomatski sukob koji je planuo kada je Orban optužio Kijev da pokušava utjecati na nadolazeće parlamentarne izbore u Mađarskoj. Veleposlanik Antal Heizer pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine gdje su se dužnosnici požalili na tvrdnje iz Budimpešte koje Kijev naziva lažnima, navodi Kyiv Post.

"Izrazili smo snažan prosvjed zbog nedavnih lažnih izjava mađarskog vodstva koje optužuju Ukrajinu za miješanje u tijek mađarskih parlamentarnih izbora", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova te pozvalo Mađarsku da prestane sa žestokom antiukrajinskom retorikom jer bi ona mogla dodatno oštetiti bilateralne odnose.

Odnos između Mađarske i Ukrajine napet je još od početka ruske invazije 2022. godine. Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskije nastrojenim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. Mađarska će održati parlamentarne izbore 12. travnja, a Orbanu, sudeći prema anketama, prijeti gubitak vlasti. Uoči izbora, njegova vlada planira pokrenuti i peticiju kojom poziva birače da se suprotstave daljnjim doprinosima obrani Ukrajine.

"Bruxelles se priprema učiniti više od same isporuke oružja. Bruxelles je odlučio ući u rat na strani Ukrajine. Ursula von der Leyen kaže: 'Europa se mora boriti!’ A Europljani, uključujući nas Mađare, platit će troškove rata. Bruxelles krije od Europljana očitu činjenicu da Ukrajina nikada neće vratiti stotine milijardi eura pomoći. Bruxelleski birokrati pripremaju se uzeti stotine milijardi obećanih Ukrajini od Europljana i od nas, Mađara", navodi se u peticiji.

Podsjetimo, Zelenski je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu oštro uvrijedio mađarskog premijera Viktora Orbana. "Svaki Viktor koji živi od europskog novca, a pokušava prodati europske interese, zaslužuje šamar", istaknuo je ukrajinski čelnik. Orban je potom kazao kako je Zelenski prešao granicu. Smatra kako je Zelenski njega i mađarsku vladu "stavio na nišan" s obzirom na to da se približavaju izbori u Mađarskoj. "Predsjednik Zelenski sve shvaća naopako, a Bruxelles jedva čeka platiti. I mi ćemo imati koju riječ o tome. Dolazi nacionalna peticija putem koje možemo poslati jasan signal Bruxellesu: nećemo platiti", naveo je. Orban je, također, kazao kako će Mađarska pozvati ukrajinskog veleposlanika, što je rezultiralo istim potezom od Kijeva.