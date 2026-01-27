Dubrovnik je dugo uživao imidž perjanice hrvatskog turizma, kako po kvaliteti, tako dobrim dijelom i po visokim cijenama. U međuvremenu kvaliteta je rasla duž obale, ali cijene su se često i brže i više povisivale nego sama kvaliteta, pa posljednjih sezona turisti duž obale, u strahu od skupoće, zaziru od ulaska i u sasvim prosječne restorane. Tamo gdje je, na neki način, sve počelo, u Dubrovniku, danas cijene promišljaju na nov način, a o tome za Večernji otvoreno govori dubrovački ugostitelj Đani Banovac, inače koordinator na relaciji lokalne strukovne udruge, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Ekonomist i magistar turističkog marketinga koji ima četvrt stoljeća staža u ugostiteljstvu, a posljednjih godina drži restoran i snack bar na Lokrumu, otkriva da su dubrovački ugostitelji još 2024. shvatili da im cijene mogu donijeti previše negativnog publiciteta da bi se toj temi olako pristupalo.
Sve iznad 50-ak eura za ručak dvoje ljudi u prosječnom restoranu nije realna cijena
Intervju s Đanijem Banovcem: Predstavnik Ceha ugostitelja Dubrovnik naglašava da od 2024. u gradu nije bilo osjetnog rasta cijena, ali jest podizanja kvalitete ponude. Bez toga, uz nova poskupljenja, bit će, kaže, zatvaranja restorana
Haha, rasla kvaliteta ponude!? Jel' pri tome misli na "uvezeno" osoblje? Ali slazem se da kompletan obrok za dvoje ne smije biti preko 50€.
Može čevapi i svinjetina ali riba ne!
