Sve iznad 50-ak eura za ručak dvoje ljudi u prosječnom restoranu nije realna cijena

Dubrovnik je dugo uživao imidž perjanice hrvatskog turizma, kako po kvaliteti, tako dobrim dijelom i po visokim cijenama. U međuvremenu kvaliteta je rasla duž obale, ali cijene su se često i brže i više povisivale nego sama kvaliteta, pa posljednjih sezona turisti duž obale, u strahu od skupoće, zaziru od ulaska i u sasvim prosječne restorane. Tamo gdje je, na neki način, sve počelo, u Dubrovniku, danas cijene promišljaju na nov način, a o tome za Večernji otvoreno govori dubrovački ugostitelj Đani Banovac, inače koordinator na relaciji lokalne strukovne udruge, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Ekonomist i magistar turističkog marketinga koji ima četvrt stoljeća staža u ugostiteljstvu, a posljednjih godina drži restoran i snack bar na Lokrumu, otkriva da su dubrovački ugostitelji još 2024. shvatili da im cijene mogu donijeti previše negativnog publiciteta da bi se toj temi olako pristupalo.