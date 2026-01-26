Večernji doznaje: Veliki preokret oko dragulja Dinama! Evo gdje bi trebao nastaviti karijeru

Leon Jakirović, dosadašnji igrač Dinama, i službeno je prešao u redove milanskog Intera. Kako saznajemo, ovih dana počet će trenirati s prvom momčadi Intera, ali neće za nju igrati. Planirano je da 18-godišnjak postane član Interove momčadi U-23 i zaigra u talijanskoj trećoj ligi, ali se pojavila i nova opcija.
Naime, Slaven Belupo iskazao je želju za dovođenjem Jakirovića na posudbu nudeći mu promociju i afirmaciju u 1. HNL, i sada je na Interu da - u dogovoru s Jakirovićevom obitelji i zastupnicima - procijeni što je najoptimalnije za razvoj Leonov razvoj.
Odluka će biti donijeta do kraja zimskog prijelaznog roka, do 17. veljače. Tako je moguć iznanađujući preokret - da se nadareni Leon, jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, vrati u HNL i u njoj igra do proljeća kao posuđen igrač. Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Znanje, predanost i trud
Nije mi jasno ovo sa malim Jakirom..pa jel imate vi oci, ovo vam je najveci talent generacije, pobogu ne pustajte to tako lako...isapda da su ovi u Interu glupi sto ga kupuju a vi pametni sto malog dajete za kikiriki.. To je Dinamovo dijete, to se ne pusta nego cuva.