OSIJEK - DINAMO

UŽIVO Jedna promjena kod Osijeka na početku nastavka

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
David Jerkovic/PIXSELL
25.01.2026. u 17:12
Tekstualni prijenos utakmice Osijeka i Dinama možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
OSIJEK
0-2
DINAMO
30' Stojković 42' Zajc
19. kolo HNL-a Osijek - Dinamo, 17:45, Opus Arena, Osijek
Zamjena
55' (Zamjena)

Teren će napustiti Omerović, ulazi Bukvić

Žuti karton
54' (Žuti karton )

Galešić je požutio zbog povlačenja za dres Omerovića

52'

Prvi pokušaj u drugom dijelui pripada Stojkoviću, ali njegov udarac odlazi daleko iznad gola

46'

Počelo je drugo poluvrijeme

Zamjena
(Zamjena)

Jedna promjena kod Osijeka uoči početka nastavka: Mkrčjan je ostao u svlačionici, ušao je Hasić

Poluvrijeme
45+2' (Poluvrijeme)

Sudi kraj prvog dijela Patrik Kolarić

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Igrat će se još dvije minute

Gol
42' (Gol)

Karačić griješi u opasnoj zoni, Hoxha mu krade loptu. Albanac dodaje za Belju koji je proslijedio loptu na lijevu stranu, a centaršut Pereza-Vilnofa u mrežu posprema Zajc

38'

Odličan udarac Stojkovića iz daljine, ali uspio je to zaustaviti Malenica

37'

Dobra akcija Dinama. Topić je išao prema golu, ali kupi ispred njega loptu Malenica

Žuti karton
32' (Žuti karton )

Galešić je dobio laktom u glavu od Bubanje, ali ništa nije sudio Kolarić pa mu je Mišić došao prigovarati i zaradio žuti karton

Gol
30' (Gol)

Galešić je poslao povratnu looptu s desne strane, primio je Beljo i proslijedio za Hoxhu, ali udarac albanskog reprezentativca na gol-liniji blokira Mkrčjan. Lopta se odbila do Stojkovića koji ju je odmah zakucao u mrežu

27'

Stojković se odlučio na udarac s nekih 20-ak metara, ali blokirao ga je Matković

24'

Gužva u kaznenom prostoru Dinama rezultirala je vrlo lošim udarcem Akerea, nije bilo opasnosti za Filipovića

Zamjena
23' (Zamjena)

Stojković mijenja Bennacera

22'

Hoxha je proigrao Zajca koji puca s ruba kaznenog prostora, ali pored gola

21'

Bennacer se drži za zadnju ložu, mora mijenjati Mario Kovačević

19'

Omerović puca s ruba kaznenog prostora nakon dodavanja Bubanje, ali blokira McKenna

12'

Mersinaj je dodao loptu Zajcu blizu vlastitog gola, ali blokira to obrana Osijeka. Na kraju Galešić puca daleko pokraj Maleničinog gola

10'

Ponovno živi zid pogađa Omerović

8'

Topić radi prekršaj nad Omerovićem u opasnoj zoni. Sam je to iveo napadač Osječana, ali pogodio je Hoxhu u ruku u obrambenom zidu i bit će novi slobodni udarac, nešto bliže golu

5'

Perez-Vinlof pronalazi Belju čentaršutom, ali napadač plavih loše puca

2'

Imao je Osijek korner na samom početku, a nakon toga Teklić je pritisnuo Filipovića dok je ispucavao loptu. Odbila se lopta od napadača domaćih u gol-aut

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica na Opus Areni

SASTAVI: 

OSIJEK: Malenica - Karačić, Mkrtčjan, Mersinaj, Barišić - Bubanja, Čolina - Akere, Teklić, Omerović - Matković

DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Bennacer, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha

LJESTVICA:

Derbi prvog kola proljetnog dijela sezone u HNL-u igra se na Opus Areni gdje se sastaju posljednji Osijek i prvoplasirani Dinamo.

Plavi će pokušati iskoristiti kiks Hajduka kako bi se odvojili na četiri boda prednosti pred najljućim rivalom. Vjetar u leđa daje im velika pobjeda protiv FCSB-a u Europskoj ligi tako da Dinamo utakmicu dočekuje u sjajnoj atmosferi.

Osijek je s druge strane bitno promijenio momčad te je u zimskom prijelaznom roku dovedeno čak šest novih igrača. Imaju veliku želju maknuti se s dna prvenstvene ljestvice i nadaju se već u prvoj utakmici proljetnog dijela napraviti korak ka tome.

Komentara 4

Pogledaj Sve
18
188
18:52 25.01.2026.

Hahaha kako u dokoljenkama trče za tom loptom i napucavaju je. Tragično

Avatar mladen111
mladen111
18:41 25.01.2026.

Štef, daj se drži nečega u što se razumiješ. Ne sumnjam da ima nešto

ML
mladaklada
18:27 25.01.2026.

Gledam prijenos, kad god čujem reportera da spomene "Topić", Dinamo izgubi loptu.

