UŽIVO Jedna promjena kod Osijeka na početku nastavka

Teren će napustiti Omerović, ulazi Bukvić
Galešić je požutio zbog povlačenja za dres Omerovića
Prvi pokušaj u drugom dijelui pripada Stojkoviću, ali njegov udarac odlazi daleko iznad gola
Počelo je drugo poluvrijeme
Jedna promjena kod Osijeka uoči početka nastavka: Mkrčjan je ostao u svlačionici, ušao je Hasić
Sudi kraj prvog dijela Patrik Kolarić
Igrat će se još dvije minute
Karačić griješi u opasnoj zoni, Hoxha mu krade loptu. Albanac dodaje za Belju koji je proslijedio loptu na lijevu stranu, a centaršut Pereza-Vilnofa u mrežu posprema Zajc
Odličan udarac Stojkovića iz daljine, ali uspio je to zaustaviti Malenica
Dobra akcija Dinama. Topić je išao prema golu, ali kupi ispred njega loptu Malenica
Galešić je dobio laktom u glavu od Bubanje, ali ništa nije sudio Kolarić pa mu je Mišić došao prigovarati i zaradio žuti karton
Galešić je poslao povratnu looptu s desne strane, primio je Beljo i proslijedio za Hoxhu, ali udarac albanskog reprezentativca na gol-liniji blokira Mkrčjan. Lopta se odbila do Stojkovića koji ju je odmah zakucao u mrežu
Stojković se odlučio na udarac s nekih 20-ak metara, ali blokirao ga je Matković
Gužva u kaznenom prostoru Dinama rezultirala je vrlo lošim udarcem Akerea, nije bilo opasnosti za Filipovića
Stojković mijenja Bennacera
Hoxha je proigrao Zajca koji puca s ruba kaznenog prostora, ali pored gola
Bennacer se drži za zadnju ložu, mora mijenjati Mario Kovačević
Omerović puca s ruba kaznenog prostora nakon dodavanja Bubanje, ali blokira McKenna
Mersinaj je dodao loptu Zajcu blizu vlastitog gola, ali blokira to obrana Osijeka. Na kraju Galešić puca daleko pokraj Maleničinog gola
Ponovno živi zid pogađa Omerović
Topić radi prekršaj nad Omerovićem u opasnoj zoni. Sam je to iveo napadač Osječana, ali pogodio je Hoxhu u ruku u obrambenom zidu i bit će novi slobodni udarac, nešto bliže golu
Perez-Vinlof pronalazi Belju čentaršutom, ali napadač plavih loše puca
Imao je Osijek korner na samom početku, a nakon toga Teklić je pritisnuo Filipovića dok je ispucavao loptu. Odbila se lopta od napadača domaćih u gol-aut
Krenula je utakmica na Opus Areni
SASTAVI:
OSIJEK: Malenica - Karačić, Mkrtčjan, Mersinaj, Barišić - Bubanja, Čolina - Akere, Teklić, Omerović - Matković
DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Bennacer, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha
LJESTVICA:
Derbi prvog kola proljetnog dijela sezone u HNL-u igra se na Opus Areni gdje se sastaju posljednji Osijek i prvoplasirani Dinamo.
Plavi će pokušati iskoristiti kiks Hajduka kako bi se odvojili na četiri boda prednosti pred najljućim rivalom. Vjetar u leđa daje im velika pobjeda protiv FCSB-a u Europskoj ligi tako da Dinamo utakmicu dočekuje u sjajnoj atmosferi.
Osijek je s druge strane bitno promijenio momčad te je u zimskom prijelaznom roku dovedeno čak šest novih igrača. Imaju veliku želju maknuti se s dna prvenstvene ljestvice i nadaju se već u prvoj utakmici proljetnog dijela napraviti korak ka tome.
