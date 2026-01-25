UŽIVO Jedna promjena kod Osijeka na početku nastavka

DEJA VU

Sopiću je ovo poznata situacija, jednom je izveo čudo, a rekonstrukcija može završiti na izniman način

Budući da je prva utakmica ovog "novog Osijeka" protiv trenutačno najbolje momčadi lige, rezultat možda čak i neće biti pravi pokazatelj koliko ova momčad može i koliko je napredovala, no sigurno ćemo vidjeti neke zanimljive i nove mehanizme. Jedno je sigurno, Sopićev Osijek će izgledati znatno drukčije nego na jesen. Koliko će to ili neće biti bolje, preostaje nam vidjeti