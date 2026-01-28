VIDEO Jezivo je što su radili navijači PAOK-a prije stravične tragedije u Rumunjskoj

Sedam mrtvih, svi navijači PAOK-a, koji su putovali u Francusku turističkim kombijem, broj je žrtava tragične nesreće nakon frontalnog sudara u selu Lagoz, blizu Temišvara u Rumunjskoj. U kombiju je bilo 10 navijača, troje je preživjelo i izvan je životne opasnosti, a sedmero ih je nažalost preminulo.

Bili su na putu za Francusku na utakmicu Europske lige između Lyona i PAOK-a, koja je bila zakazana za četvrtak. Nažalost, putovanje je završilo tragedijom. Isplivali su novi detalji. Naime, crni kombi u kojem su krenuli na ovaj put iznajmili su u Edessi. Kao što je poznato, ova vozila se iznajmljuju ili s profesionalnim vozačem ili bez njega, pa su ekonomičnija.

Navijači PAOK-a nisu imali profesionalnog vozača, već su odlučili voziti naizmjence, a među njima je jasno da nisu svi bili podjednako sposobni za vožnju. Naravno, sumnja se i na konzumaciju određenih tvari, što povećava šanse za ovakve nesreće.

Vlasnik tvrtke koja je iznajmila kobni kombi bio je u inozemstvu kada je obaviješten o tragediji. Kako javlja protothema.gr, hitno se vratio u Grčku, šokiran razvojem slučaja.

- U šoku smo. Ne možemo vjerovati. Sedmero djece je nepravedno izgubljeno - kazao je vidno shrvan gubitkom mladih putnika.

