Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POGINULA SEDMORICA

VIDEO Jezivo je što su radili navijači PAOK-a prije stravične tragedije u Rumunjskoj

Screenshot X
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 13:19

Bili su na putu za Francusku na utakmicu Europske lige između Lyona i PAOK-a, koja je bila zakazana za četvrtak. Nažalost, putovanje je završilo tragedijom. Isplivali su novi detalji

Sedam mrtvih, svi navijači PAOK-a, koji su putovali u Francusku turističkim kombijem, broj je žrtava tragične nesreće nakon frontalnog sudara u selu Lagoz, blizu Temišvara u Rumunjskoj. U kombiju je bilo 10 navijača, troje je preživjelo i izvan je životne opasnosti, a sedmero ih je nažalost preminulo.

Bili su na putu za Francusku na utakmicu Europske lige između Lyona i PAOK-a, koja je bila zakazana za četvrtak. Nažalost, putovanje je završilo tragedijom. Isplivali su novi detalji. Naime, crni kombi u kojem su krenuli na ovaj put iznajmili su u Edessi. Kao što je poznato, ova vozila se iznajmljuju ili s profesionalnim vozačem ili bez njega, pa su ekonomičnija.

Navijači PAOK-a nisu imali profesionalnog vozača, već su odlučili voziti naizmjence, a među njima je jasno da nisu svi bili podjednako sposobni za vožnju. Naravno, sumnja se i na konzumaciju određenih tvari, što povećava šanse za ovakve nesreće. 

Vlasnik tvrtke koja je iznajmila kobni kombi bio je u inozemstvu kada je obaviješten o tragediji. Kako javlja protothema.gr, hitno se vratio u Grčku, šokiran razvojem slučaja.

- U šoku smo. Ne možemo vjerovati. Sedmero djece je nepravedno izgubljeno - kazao je vidno shrvan gubitkom mladih putnika.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Ključne riječi
nogomet Europska liga Rumunjska PAOK

Komentara 2

Pogledaj Sve
MK
milutin.kekin
13:58 28.01.2026.

Strašno! Pa ovo izgleda kao samoubojstvo s predumišljajem, imao je dovoljno i vremena i prostora vratiti se u svoju traku.

MI
Minhen
14:19 28.01.2026.

Pokuj im dusi. Ali stvarno ici od Soluna kroz Rumunjsku i to uglavnom van auto-putova mi je sumnjivo. Vjerovatno su na nekoj crnoj listi pa ne zele izlaziti iz EU pa kroz BUL i RUM.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!