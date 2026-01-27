Napokon je gotovo, Livaković se vraća u Dinamo, već sutra stiže u Zagreb!

Već mjesecima se piše o povratku Dominika Livakovića u Dinamo, priča koja je naizgled bila iznimno jednostavna na kraju se pretvorila u pravu dramu punu preokreta, ali sada je sve gotovo - Livi se vraća kući.

Reprezentativni vratar već mjesecima ne skriva želju za povratak u Maksimiru nakon što u Gironi uopće nije branio, već se nekoliko puta učinilo da je priča gotova, ali su je svaki put blokirali Turci, njegov matični klub Fenerbahče.

Iako na Livakovića ne računaju, zbog čega su ga i slali na posudbu, shvativši veliku želju Dinama da ga dovede, Turci su pokušali izvući što više novca. Dinamo ga je, s druge strane, želio otkupiti, ali u ovom času to je bilo preskupo.

Kako doznajemo, u ovom trenutku klubovi su dogovorili posudbu, plavi će Turcima za to platiti 200 tisuća eura, ali bez otkupne klauzule na kraju sezone. No, dogovor je takav da će na kraju sezone svi ponovno sjesti za pregovarački stol i vidjeti kako tada stvari stoje.

Livaković već sutra stiže u Zareb, obavit će liječnički pregled i potpisati ugovor. Dinamo tako dobiva veliko pojačanje, jednog sjajnog vratara i lidera, a Livi dobiva priliku vratiti se u staru formu uoči Svjetskog prvenstva, zbog čega mu je bilo iznimno važno napustiti sredinu u kojoj nije branio. A gdje će se bolje vratiti u formu nego kod kuće, na mjestu u kojem je već radio velike stvari.