Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Otkrivamo detalje

Napokon je gotovo, Livaković se vraća u Dinamo, već sutra stiže u Zagreb!

Livaković
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
27.01.2026.
u 19:48

Kako doznajemo, u ovom trenutku klubovi su dogovorili posudbu, plavi će Turcima za to platiti 200 tisuća eura

Već mjesecima se piše o povratku Dominika Livakovića u Dinamo, priča koja je naizgled bila iznimno jednostavna na kraju se pretvorila u pravu dramu punu preokreta, ali sada je sve gotovo - Livi se vraća kući.

Reprezentativni vratar već mjesecima ne skriva želju za povratak u Maksimiru nakon što u Gironi uopće nije branio, već se nekoliko puta učinilo da je priča gotova, ali su je svaki put blokirali Turci, njegov matični klub Fenerbahče.

Iako na Livakovića ne računaju, zbog čega su ga i slali na posudbu, shvativši veliku želju Dinama da ga dovede, Turci su pokušali izvući što više novca. Dinamo ga je, s druge strane, želio otkupiti, ali u ovom času to je bilo preskupo. 

Tko je djevojka Dominika Kuzmanovića? Heroj naše rukometne reprezentacije u vezi je s atraktivnom Zagrepčankom

Kako doznajemo, u ovom trenutku klubovi su dogovorili posudbu, plavi će Turcima za to platiti 200 tisuća eura, ali bez otkupne klauzule na kraju sezone. No, dogovor je takav da će na kraju sezone svi ponovno sjesti za pregovarački stol i vidjeti kako tada stvari stoje.

Livaković već sutra stiže u Zareb, obavit će liječnički pregled i potpisati ugovor. Dinamo tako dobiva veliko pojačanje, jednog sjajnog vratara i lidera, a Livi dobiva priliku vratiti se u staru formu uoči Svjetskog prvenstva, zbog čega mu je bilo iznimno važno napustiti sredinu u kojoj nije branio. A gdje će se bolje vratiti u formu nego kod kuće, na mjestu u kojem je već radio velike stvari.

Ključne riječi
Fenerbahče Dinamo Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!