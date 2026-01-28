Đoković ne prestaje, opet je izgubio živce: 'Ja nekoga progonim? A što, mene ne progone?'

Nakon što je osigurao prolazak u polufinale Australian Opena zbog predaje Talijana Lorenza Musettija, i to u meču u kojem je gubio dva prema nula u setovima te je i sam priznao da je "već bio na putu kući", Novak Đoković doživio je trenutak velike napetosti. Na konferenciji za medije jedan ga je novinar upitao osjeća li da sada, nakon što je godinama lovio Rogera Federera i Rafu Nadala, proganja mlađe zvijezde Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Takva formulacija pitanja nije se svidjela srpskom tenisaču, koji je odlučno stao u obranu svojih postignuća, kako prenosi AS. "Da lovim Jannika i Carlosa? U kojem smislu? U Grand Slamovima? Znači, uvijek sam ja taj koji lovi, a mene nitko nikada ne lovi? Osvojio sam 24 Grand Slama. Ponekad to vrijedi reći, zar ne?"

Ta je tvrdnja natjerala novinara da preoblikuje pitanje, usmjerivši ga na posljednje osvojene Grand Slam naslove, no Đoković je i to smatrao nepoštovanjem. "Čini mi se pomalo bez poštovanja da brkate ono što se događalo dok sam lovio Rafu i Rogera, i sada kada bih ja trebao ići za Carlosom i Jannikom. Između toga je bilo razdoblje od nekih 15 godina u kojima sam ja dominirao na Grand Slamovima. Stoga mislim da je važno staviti stvari u pravu perspektivu. Istina je da se ne osjećam kao da ikoga lovim."

Đoković je naglasio da su njegovi najveći rivali u karijeri bili Federer i Nadal, iako nije oklijevao pohvaliti ono što postižu Sinner i Alcaraz. "Roger i Rafa uvijek će biti moji najveći suparnici. Imam ogromno poštovanje prema onome što Jannik i Carlos rade i što će tek napraviti u idućih deset, 15 ili 20 godina. Bog zna koliko će dugo igrati, tako su mladi. To je prirodan ciklus u sportu. Znate, dobit ćete dvije nove superzvijezde, možda i trećeg dečka, za kojeg ću navijati, jer sam ja na početku uvijek bio treći, ali to je dobro za naš sport."

Ipak, Đoković se distancira od usporedbe sa Sinnerom i Alcarazom, jer sebe ne vidi kao nekoga tko ih proganja, već kao nekoga tko želi nastaviti graditi vlastitu tenisku legendu. "Vjerujem da su takva rivalstva te kontrasti u osobnostima i stilovima igre vrlo dobri za tenis. Kako to utječe na mene? Kao što sam rekao, ne osjećam da nekoga lovim. Ja stvaram vlastitu priču i bio sam vrlo jasan kada sam rekao da je moja namjera, u smislu postignuća i ciljeva, uvijek doći do finala svakog turnira, posebno na Grand Slamovima. Oni su jedan od glavnih razloga zašto se i dalje natječem i igram tenis. To je sve što mogu reći."

Na kraju, Đoković je priznao da su Sinner i Alcaraz trenutno korak ispred njega i ostatka Toura, ali je jasno poručio da im se unatoč tome neće predati. "Jesu li Alcaraz i Sinner sada bolji od mene i ostalih? Da, jesu. Njihova kvaliteta i razina su nevjerojatni. To je sjajno. Fenomenalno. Ali znači li to da ću podići bijelu zastavu? Ne. Borit ću se do posljednjeg udarca, do posljednjeg poena, i učiniti sve što je u mojoj moći da im se suprotstavim."