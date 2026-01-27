Ovi dečki zaslužuju lanjsku euforiju! A kakav potez je povukao Dagur... I pogodio

Hrvatska je na pola puta do Herninga i završnice Europskog rukometnog prvenstva. Pobjeda nad Slovenijom (29:25) donijela nam je šest bodova. Kako sada stvari stoje – a stoje vrlo dobro – u posljednjem kolu protiv Mađarske bit će nam potreban još samo bod. Možda čak ni to, ako Slovenija danas svlada Island. Tko bi rekao da će se ovako rasplesti situacija u našoj skupini nakon što je Island uvjerljivo pobijedio Šveđane i zakomplicirao eventualnu krug-situaciju. Priželjkivali smo kiks Islanda ili Švedske, a on se dogodio već u prvoj utakmici današnjeg programa. Hrabri Švicarci osvojili su bod protiv Islanda (38:38) i time nam otvorili put prema polufinalu. Švicarska je na kraju mogla i pobijediti, no u završnici su napravili nekoliko pogrešaka te su ostali s dva igrača manje. Island je imao posljednjih dvadesetak sekundi za napad vrijedan pobjede, ali ga nije iskoristio. Na sreću hrvatskih rukometaša, koji bi Švicarce danas mogli počastiti barem nekim pićem ili prigodnim slatkim poklonima.