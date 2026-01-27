Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAMIR MRVEC IZ ŠVEDSKE

Ovi dečki zaslužuju lanjsku euforiju! A kakav potez je povukao Dagur... I pogodio

Autor
Damir Mrvec
27.01.2026.
u 19:48

Ruku na srce, priželjkivali smo i veći broj naših navijača u Malmö Areni, no to je izostalo. Uvijek je prisutna tek jedna, nešto veća skupina – i to je sve. Ili navijači više ne vjeruju, ili su ulaznice preskupe. Treće opcije nema

Hrvatska je na pola puta do Herninga i završnice Europskog rukometnog prvenstva. Pobjeda nad Slovenijom (29:25) donijela nam je šest bodova. Kako sada stvari stoje – a stoje vrlo dobro – u posljednjem kolu protiv Mađarske bit će nam potreban još samo bod. Možda čak ni to, ako Slovenija danas svlada Island. Tko bi rekao da će se ovako rasplesti situacija u našoj skupini nakon što je Island uvjerljivo pobijedio Šveđane i zakomplicirao eventualnu krug-situaciju. Priželjkivali smo kiks Islanda ili Švedske, a on se dogodio već u prvoj utakmici današnjeg programa. Hrabri Švicarci osvojili su bod protiv Islanda (38:38) i time nam otvorili put prema polufinalu. Švicarska je na kraju mogla i pobijediti, no u završnici su napravili nekoliko pogrešaka te su ostali s dva igrača manje. Island je imao posljednjih dvadesetak sekundi za napad vrijedan pobjede, ali ga nije iskoristio. Na sreću hrvatskih rukometaša, koji bi Švicarce danas mogli počastiti barem nekim pićem ili prigodnim slatkim poklonima.

Ključne riječi
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar bokolo
bokolo
20:45 27.01.2026.

Euforiju ali ne himnu. SFRJ metode

Avatar southman
southman
20:15 27.01.2026.

Sigurdson je strašan trener.

BR
Brijest1
20:55 27.01.2026.

Navijača je bio manji broj isključivo radi organizacije utakmice. Htjeli bi prodati puno ulaznica ali začepiti usta navijačima. Hrvati nisu bedaki, navijati će tamo gdje je sloboda a ne zabrane.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!