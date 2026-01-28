Naši Portali
reakcije pljušte

Nećete vjerovati u čemu je ovaj Slovenac došao po suprugu u rodilište: Brzo je skupio mnoštvo komentara

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj/Facebook
VL
Autor
Ana Hajduk
28.01.2026.
u 12:30

Fotografije i objava brzo su se proširile društvenim mrežama, a ispod njih su se nizali komentari oduševljenja.

Neki trenutci u životu zaslužuju posebnu režiju, a jedan je Slovenac to shvatio doslovno. Kada je njegova supruga u Bolnici za ginekologiju i porodništvo u Kranju na svijet donijela njihovu bebu, odlučio je da povratak kući neće biti običan – već spektakl za pamćenje. Umjesto klasičnog automobila, ispred bolnice se pojavila bijela limuzina, kao iz filmske scene. Medicinske sestre nisu skrivale osmijehe, prolaznici su zastajkivali, a među okupljenima se špekuliralo tko je to došao. Odgovor je bio jednostavan – ponosni suprug koji je želio na poseban način obilježiti dolazak novog života.

Tako je novorođenče već na svom prvom putu kući imalo VIP tretman, a mama i beba ispraćene su s dozom glamura kakav se rijetko viđa ispred rodilišta. Dirnuti gestom, iz kranjske bolnice oglasili su se i na društvenim mrežama: “Moć žene i rođenje djeteta više su nego veličanstveni. Toliko veličanstveni da je suprug gospođe Marine svoju obitelj odvezao kući na poseban način.”

Foto: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj/Facebook

Romantični suprug nije stao samo na limuzini – svoju je suprugu dočekao i s velikim buketom crvenih ruža. Fotografije i objava brzo su se proširile društvenim mrežama, a ispod njih su se nizali komentari oduševljenja. "Čestitke ocu na grandioznom potezu! Neka se slavi svaki novi život. Svako dijete je dar. Čestitke majci i cijeloj obitelji", glasio je jedan komentar. 

"Bravo, prekrasno, stvarno prekrasno, stvarno je malo takvih obitelji, želim vam još desetak djece..." napisao je jedan korisnik, a druga dodala: "Svaka čast ocu i mužu. Zaista je pokazao neprocjenjivo poštovanje i pažnju". "Čestitam oboma! A posebno ocu što je na tako lijep način odveo svoju partnericu kući", piše još jedna. 

Jedna je žena podijelila i svoje loše iskustvo nakon poroda: "Rodila sam blizance, a on mi nije ni čestitao, a kamoli išta drugo. Sve najbolje ovom partneru i ocu". 
Ključne riječi
Slovenija limuzina trudnoća rodilište porod

