Idemo po to polufinale! Hrvatska uoči nove utakmice u problemu: 'Tko je ovo osmislio...'

Rukometaši Hrvatske upisali su i treću uzastopnu pobjedu u skupini drugog kruga Europskog prvenstva, koje se igra u Skandinaviji. Pobjeda nad Slovenijom (29:25) odvela nas je na samo jedan korak do plasmana u polufinale. Sigurno je da će naši rukometaši u četvrtak putovati u Herning. Nadamo se da utakmica za peto mjesto neće biti potrebna. Prije zadnjeg kola jasno je da ne možemo biti lošije plasirani od trećeg mjesta u skupini. Prije nas danas igraju Slovenija i Island. Ako Slovenija pobijedi, Hrvatska može i izgubiti od Mađarske, a opet će ići u polufinale. Ako završnice budu neriješene, bit će dovoljan samo bod. U slučaju islandske pobjede, morat ćemo svladati Mađarsku za prolazak u polufinale.

- Bila je to teška utakmica, što smo i očekivali. Znali smo da će svaki detalj biti važan pa smo od prve minute igrali čvrsto u obrani, koncentrirano u napadu i odmah došli do osjetne prednosti. Hvala navijačima koji su nas bodrili tijekom cijele utakmice – njihova podrška puno znači. Vjerujem da će ih u četvrtak biti još više. Želimo nastaviti ovu lijepu priču. Već smo umorni, boli nas sve – rame, koljeno, leđa, list… Ali kada se obuče hrvatski dres, svi ti bolovi nestaju. Nismo roboti, ali u ovom trenutku nalazimo dodatnu energiju. Sada kada smo došli tako blizu, nema smisla stati. Nažalost, veliki problem je što ćemo za 22 sata već igrati novu utakmicu. Tko je osmislio ovaj sustav, nije baš razmišljao. Igrači ne mogu raditi čuda – rizik od ozljeda igranjem dvije utakmice u tako kratkom vremenu postaje sve veći – rekao je Luka Cindrić.

FOTO Predivni prizori! Hrvatski rukometaši pobjedu proslavili u društvu svojih najmilijih, padali poljupci

Matej Mandić nije bio u sastavu protiv Švicarske i Islanda, a izbornik ga je kasnije uveo u igru.

– Nitko nije sretan kada je na tribini, ali poštujem odluku izbornika. Kad sam dobio priliku, nastojao sam je iskoristiti na najbolji mogući način. Svaka čast dečkima koji su dali posljednji atom snage, posebno Davidu Mandiću, Marku Mamiću i Leonu Šušnji. Svi ostali dali su veliki doprinos. Kada smo saznali da je Švicarska uzela bod Islandu, pritisak se još povećao jer smo znali da nas samo pobjeda vodi u polufinale. Danas je novi dan, nova utakmica i idemo uzeti tu ulaznicu – rekapitulirao je Matej Mandić.

David Mandić odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica u dresu Hrvatske. Sjajan u obrani, ali i učinkovit u napadu, postigao je sedam pogodaka, većinom iz kontri.

Slovenija je bila respektabilan protivnik. Imaju kvalitetne igrače, dvije svjetske klase koje su igrale u Barceloni. Ali mi smo odigrali obranu iz snova i nismo im dopuštali lake pogotke. Morali su se mučiti za svaki gol. Puno nam je pomogla i dobra podrška vratara.

Što se tiče Mađarske, očekuje nas još jedna teška utakmica. Bez obzira na sve, oni će sigurno željeti osvetiti lanjski poraz u Zagrebu, kada smo ih izbacili u četvrtfinalu. Sigurno će im nedostajati Bánhidi, jedan od najboljih svjetskih kružnih napadača, ali i obrambeno je ključ ove reprezentacije. Ne znamo hoće li Srna biti spreman – istaknuo je David Mandić.

Jednu od sjajnih utakmica u dresu Hrvatske odigrao je Tin Lučin. Kada smo ostali bez Srne, on je preuzeo odgovornost i postigao nekoliko važnih pogodaka.

– Obrana je bila naš forte na početku utakmice. Zahvaljujući tome, u napadu nam je bilo lakše, mogli smo čak i tolerirati neke tehničke pogreške. Idemo dalje, daleko od toga da smo završili posao ovdje – zaključio je Lučin.

Izbornik Dagur Sigurdsson mora biti zadovoljan kako je reagirala njegova momčad.

- Teška utakmica, bilo je puno pogrešaka na obje strane. Mi smo odigrali jako dobro, imali smo jako dobru podrška navijača. Kada su igrači izgledali umorni i kada su izgubili koncentraciju, navijačli su bili tu da ih poguraju. Ostaje nam 22 sata do iduće utakmice. Matej Mandić je imao dobru energiju na treningu i zato sam ga odlučio vratiti u roster. Svi znamo što on može napraviti. Ja i Valter Matošević, trener vratara, nismo ga samo htjeli vratiti u sastav, već i u prvu postavu. Nije mi bila namjera naljutiti Mandića. Četiri igrača moraju uvijek na tribine. Moramo puno rotirati i to je teško za neke igrače. Moraju biti spremni kad ih trebam - istaknuo je Sigurdsson.

Mađarska reprezentacija stiže kao izuzetno ozbiljan protivnik, vođen španjolskim stručnjakom Rodriguezom. Njihova igra temelji se na čvrstoj i dubokoj obrani, dok u napadu koriste fizičku snagu svojih vanjskih pucača.Tijekom turnira posebno se istaknuo vratar Kristóf Palasics. Na Europskom prvenstvu 2024. godine Mađarska je svladala Hrvatsku, a sjećanje na taj poraz zasigurno će biti dodatni motiv za hrvatske rukometaše da ovog puta uzvrate i naplate stare dugove na najvažnijoj mogućoj pozornici. Kada se pogleda ukupna statistika međusobnih dvoboja, Hrvatska ima značajnu prednost. U dosadašnjih 17 odigranih službenih utakmica, naši su rukometaši slavili čak 12 puta, dok su Mađari bili bolji u četiri navrata, a jedan je susret završio neriješeno.