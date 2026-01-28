Od dobavljača droge dobio 9000 eura da nađe vozače kamiona kojima je plaćao između 200 i 300 eura po transportu

Skupinu vozača kamiona, koji su uhićeni u zadnjoj policijsko-uskočkoj akciji zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja organizirali krijumčarenje većih količina droge u EU, po neslužbenim informacijama organizirao je i predvodio Hrvoje B. Sve skupa je uhićeno sedam osoba na području više policijskih uprava, a među uhićenim osobama je i jedan policajac. Njega se sumnjiči da je ostalim provjeravao različite podatke u informacijskom sustavu MUP-a, konkretnije da je za njih provjeravao registracije te jesu li pod tajnim nadzorom. Sumnja se da je za svoje "usluge" dobivao mito.

Po neslužbenim informacijama skupina koju je organizirao Hrvoje B. prokrijumčarila je oko 130 kilograma kokaina i 190 kilograma marihuane, koji su bili skriveni u kamionima, a on je bio povezan s dobavljačem droge te da mu je posao bio da nađe vozače koji su bili voljni da za novčanu naknadu među legalnim teretom diljem Europe prevoze i drogu. Hrvoje B. je, po onom što je do sada poznato, i sam vlasnik prijevozničke tvrtke iz Dugog Sela, a sumnja se da je u taj "posao" uvukao i druge.

Neslužbeno se spominje da je to radio za novčanu nagradu od 9000 eura, a on i svi uključeni u tu priču su komunicirali preko SKY-a. Kako je SKY dekriptiran tijekom 2021., nakon čega je Europol radio obavještajne pakete koje je prosljeđivao nacionalnim policijama, ova akcija je vjerojatno produkt onog do čega su istražitelji došli nakon analize prikupljenih podataka. Kako se neslužbeno doznaje, sumnja se da je skupina koja je sada uhićena drogu prevozila za narko kartele, uključujući i Balkanski, a marihuana i kokain bili su skriveni među legalnim teretom u paketima od po par desetaka kilograma.

Krijumčarska ruta išla je od Slovenije prema Njemačkoj te dalje u Veliku Britaniju, Nizozemsku i Belgiju, no dio droge je bio namijenjen i Hrvatskoj. Sumnja se i da je Hrvoje B. plaćao vozačima između 200 i 300 eura po jednom transportu, a za sada nije poznato tko je angažirao njega. Odnosno čija je droga koju su on i ostali krijumčarili. Njegov posao je bio da nađe vozače, osigura transport te skladišta za drogu prije daljnjih transporta.

Ime Hrvoja B. pojavljivalo se svojevremeno u crnogorskim medijima u kojima se povezivao s klanom braće Drešaj, koji su u Crnoj Gori pod istragom od srpnja 2024. kada su uhićeni akciji kodnog imena General. Lani je USKOK pak otvorio istragu protiv skupine na čijem je čelu, po USKOK-u bio Kristijan Palić. Sumnja se da je Palićeva skupina drogu koju je krijumčarila nabavljala od klana Drešaj, a radilo se o 6,7 tona kokaina i 2,5 tona marihuane. Sam Palić je prije koju godinu bio uhićen u Istanbulu u sklopu akcija Kartel 1,2 i 3. i tada su i turski ministar unutarnjih poslova i Europol, prezentirali da je uhićen visokopozicionirani član Balkanskog kartela. Palićeva skupina također se sumnjiči za transportiranje droge skrivene u kamionima.