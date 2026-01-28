Slovenci izgubili od Islanda, evo što to znači za Hrvatsku i naš put do polufinala

U prvom poluvremenu egal, a onda su se Islanđani odvojili i na kraju dobili Slovence te osigurali, za njih, barem drugo mjesto u skupini i borbu za medalju na Euru. Završilo je 39:31, a to znači da se Island u trenutku objave ovoga teksta nalazi na prvom mjestu ljestvice u našoj skupini. Islanđani mogu biti najmanje drugi, više ni na jedan način ne mogu ostati bez polufinala. Podsjetimo, Hrvatska i Mađarska igraju od 18, a Švedska i Švicarska od 20.30 sati u Malmöu. Dobijemo li Mađare, Švedska je sigurno ispala iz polufinala, jer ima poraz u međusobnom dvoboju s Islandom.

O tome koliko će dugo Island ostati vodeći, prvo ovisi rezultat naše utakmice. Znamo da će Hrvatska, ako pobijedi Mađarsku, sigurno biti prva u skupini i tu nema nikakvih dodatnih "zašto" i "ako". Dobijemo li Mađare, možemo mirno na put u Herning, s vjerojatnom idejom da smo u polufinalu izbjegli ultrajake Dance te da ćemo igrati s pobjednikom između Nijemaca i Francuza, u utakmici koja počinje isto kad i naša, u 18 sati u Herningu.

No, ako remiziramo ili izgubimo od Mađarske, mogli bismo se uloviti u kojekakve probleme. Remi nas nosi do sedam bodova, koliko u ovom času imaju i Islanđani. Ako bi Švedska dobila Švicarsku, došli bi i oni na sedam, pa bi Hrvatska ispala zbog lošijeg omjera u krugu sa Švedskom i Islandom. Remi nas nosi dalje samo ako Šveđani ne dobiju Švicarsku, time bi ostali iza nas...

Još će gore biti ako izgubimo od Mađara. Island je već na sedam, mi bi ostali na šest, a tada nam ne bi odgovarao ni eventualni remi Šveđana i Švicaraca jer bi, u slučaju da su Hrvatska i Švedska na kraju izjednačeni na šest bodova, dalje išli Šveđani zbog pobjede u međusobnoj utakmici s nama.

Dakle, manje-više, sve je jasno. Pobjeda protiv Mađarske riješava sve. Remi ili poraz gura nas u ozbiljne probleme čak i glede plasmana u polufinale.