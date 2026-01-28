Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUSJEDI NAM NISU POMOGLI

Slovenci izgubili od Islanda, evo što to znači za Hrvatsku i naš put do polufinala

Malmo: Slovenija i Island u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
28.01.2026.
u 17:16

Znamo da će Hrvatska, ako pobijedi Mađarsku, sigurno biti prva u skupini i tu nema nikakvih dodatnih "zašto" i "ako"

U prvom poluvremenu egal, a onda su se Islanđani odvojili i na kraju dobili Slovence te osigurali, za njih, barem drugo mjesto u skupini i borbu za medalju na Euru. Završilo je 39:31, a to znači da se Island u trenutku objave ovoga teksta nalazi na prvom mjestu ljestvice u našoj skupini. Islanđani mogu biti najmanje drugi, više ni na jedan način ne mogu ostati bez polufinala. Podsjetimo, Hrvatska i Mađarska igraju od 18, a Švedska i Švicarska od 20.30 sati u Malmöu. Dobijemo li Mađare, Švedska je sigurno ispala iz polufinala, jer ima poraz u međusobnom dvoboju s Islandom.

O tome koliko će dugo Island ostati vodeći, prvo ovisi rezultat naše utakmice. Znamo da će Hrvatska, ako pobijedi Mađarsku, sigurno biti prva u skupini i tu nema nikakvih dodatnih "zašto" i "ako". Dobijemo li Mađare, možemo mirno na put u Herning, s vjerojatnom idejom da smo u polufinalu izbjegli ultrajake Dance te da ćemo igrati s pobjednikom između Nijemaca i Francuza, u utakmici koja počinje isto kad i naša, u 18 sati u Herningu.

No, ako remiziramo ili izgubimo od Mađarske, mogli bismo se uloviti u kojekakve probleme. Remi nas nosi do sedam bodova, koliko u ovom času imaju i Islanđani. Ako bi Švedska dobila Švicarsku, došli bi i oni na sedam, pa bi Hrvatska ispala zbog lošijeg omjera u krugu sa Švedskom i Islandom. Remi nas nosi dalje samo ako Šveđani ne dobiju Švicarsku, time bi ostali iza nas...

Još će gore biti ako izgubimo od Mađara. Island je već na sedam, mi bi ostali na šest, a tada nam ne bi odgovarao ni eventualni remi Šveđana i Švicaraca jer bi, u slučaju da su Hrvatska i Švedska na kraju izjednačeni na šest bodova, dalje išli Šveđani zbog pobjede u međusobnoj utakmici s nama.

Dakle, manje-više, sve je jasno. Pobjeda protiv Mađarske riješava sve. Remi ili poraz gura nas u ozbiljne probleme čak i glede plasmana u polufinale.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Slovenija Island rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 5

Pogledaj Sve
KP
Karlovacko pivo
17:43 28.01.2026.

Štase tu može ili mora kalkulirati dečki ako mogu večeras da nas usreće trebaju pobjediti mađare i toje to .Idemo Hrvatska do zadnjeg atoma snage 🫶

TU
TutanKamona
17:35 28.01.2026.

To znači, da ne treba kalkulirati sa poznatom balkanskom "lako ćemo, nema problema, idemo dalje", već igrati i pobijediti nezgodne Madžare i onda mogu pjevati po mili volji.

KP
Karlovacko pivo
17:47 28.01.2026.

Hvala 🇨🇭a sada idemo 🇭🇷🇭🇷🇭🇷sve je u našim rukama

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!