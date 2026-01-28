Polarni vrtlog donosi novi kaos u SAD: Dogodit će se 'bombogeneza', evo što se sve sprema

Polarni vrtlog mogao bi krajem mjeseca pokrenuti eksplozivnu ciklogenezu koja će utjecati na dio SAD-a. Kako pojašnjava Severe Weather Europe, očekuje se pad središnjeg tlaka za više od 24 milibara u 24 sata, što se naziva bombastična ciklona ili bombogeneza. Očekuju se da će poremećaj donijeti zimsko vrijeme s vjetrovima od oko 105 km/h, mećavu te poplave na obali. Obilnije snježne padaline prognoziraju se za istočnu obalu, dok se jugoistok i Florida suočavaju s potencijalno rekordno niskim padom temperature tijekom vikenda.

Do svega dolazi zbog narušavanja polarnog vrtloga koji oslobađa val dubokog arktičkog zraka. Potpuno pomicanje arktičkog zraka prema istoku i jugoistoku SAD-a donosi produženo jako smrzavanje. Prema prognozama, temperature će ostati ispod normale barem još tjedan dana, a osjećaju hladnoće doprinijet će i vjetar.

Značajno narušavanje polarnog vrtloga nastavit će se tijekom početka veljače. To će poslati arktičke upade hladnoće daleko na jug Sjeverne Amerike. Temperature će biti ekstremno niske, točnije oko 17-22 °C ispod normale od Louisiane i Mississippija do Alabame, Georgije i Floride. Primjerice, očekuju se temperature koje na Floridi nisu zabilježene od prosinca 1989. godine.

Nadolazeći val arktičkog hladnog udara bit će prilično intenzivan za jugoistok SAD-a. Pokrenut će bombastičnu ciklonu i mogao bi donijeti intenzivne mećave i obilni snijeg s razornim vjetrovima. Mećava i obilan snijeg mogli bi rezultirati velikim poremećajima u prometu, visokim nanosima snijega te otkazivanjima letova. Hladnoća na jugoistoku SAD-a bit će kratkotrajna, ali intenzivna.