VIDEO Karačić: Hajduk je jako dobro igrao, nisam mogao vjerovati da će izgubiti od Istre

Poznati hrvatski trener Branko Karačić danas gostovao je danas u Večernjakovoj emisiji Stativa gdje je prokomentirao nastavak sezone u HNL-u nakon poraza Hajduka od Istre odnosno sinoćnje pobjede Dinama na Opus Areni.

- Sigurno da smo očekivali kvalitetnije izdanje Hajduka i Osijeka koji je nagovijestio da se kvalitetno pojačao, ali nije bio dostojan suparnik Dinama. Utakmice Hajduka i Dinama donijele su za mene dva suprotna rezultata koje sam očekivao. Mislim da je Hajduk dobro igrao, ali rezultat ga nije nagradio - rekao je Karačić o jučerašnjim utakmicama.

- Jedan iskusni stoper poput Šarlije je nedostajao mladosti Hajduka koju je Istra kaznila svojim kontrama. Hajduk je odlično igrao prvo poluvrijeme da nisam vjerovao da će izgubiti, stvorili su puno šansi. Ovo je veliko iznenađenje i razočaranje za navijače Hajduka - smatra Karačić.

