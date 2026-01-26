Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL STATIVA

VIDEO Karačić: Hajduk je jako dobro igrao, nisam mogao vjerovati da će izgubiti od Istre

Šibenik: Poznati prate utakmicu za Prvu HNL između NK Šibenik i NK Istra 1961
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.01.2026.
u 10:26

- Sigurno da smo očekivali kvalitetnije izdanje Hajduka i Osijeka koji je nagovijestio da se kvalitetno pojačao, ali nije bio dostojan suparnik Dinama. Utakmice Hajduka i Dinama donijele su za mene dva suprotna rezultata koje sam očekivao. Mislim da je Hajduk dobro igrao, ali rezultat ga nije nagradio - rekao je Karačić o jučerašnjim utakmicama

Poznati hrvatski trener Branko Karačić danas gostovao je danas u Večernjakovoj emisiji Stativa gdje je prokomentirao nastavak sezone u HNL-u nakon poraza Hajduka od Istre odnosno sinoćnje pobjede Dinama na Opus Areni. 

- Sigurno da smo očekivali kvalitetnije izdanje Hajduka i Osijeka koji je nagovijestio da se kvalitetno pojačao, ali nije bio dostojan suparnik Dinama. Utakmice Hajduka i Dinama donijele su za mene dva suprotna rezultata koje sam očekivao. Mislim da je Hajduk dobro igrao, ali rezultat ga nije nagradio - rekao je Karačić o jučerašnjim utakmicama.

- Jedan iskusni stoper poput Šarlije je nedostajao mladosti Hajduka koju je Istra kaznila svojim kontrama. Hajduk je odlično igrao prvo poluvrijeme da nisam vjerovao da će izgubiti, stvorili su puno šansi. Ovo je veliko iznenađenje i razočaranje za navijače Hajduka - smatra Karačić.

Što nam je sve rekao pogledajte u videu iznad.

Ključne riječi
nogomet HNL Branko Karačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-23/PXL_071225_143117844.jpg
Video sadržaj
DEJA VU

Sopiću je ovo poznata situacija, jednom je izveo čudo, a rekonstrukcija može završiti na izniman način

Budući da je prva utakmica ovog "novog Osijeka" protiv trenutačno najbolje momčadi lige, rezultat možda čak i neće biti pravi pokazatelj koliko ova momčad može i koliko je napredovala, no sigurno ćemo vidjeti neke zanimljive i nove mehanizme. Jedno je sigurno, Sopićev Osijek će izgledati znatno drukčije nego na jesen. Koliko će to ili neće biti bolje, preostaje nam vidjeti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!