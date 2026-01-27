Naši Portali
VL
Autor
vecernji.hr
HRVATSKA - SLOVENIJA

UŽIVO OD 18 Stigli sastavi: Sigurdsson napravio jednu promjenu pred ključnu utakmicu

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
27.01.2026. u 16:59
Utakmicu pretposljednjeg kola grupne faze Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Slovenije pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
SLOVENIJA
Europsko rukometno prvenstvo, 18.00, Malmö Arena, Švedska

SASTAVI:

HRVATSKA: Kuzmanović, M. Mandić; Šoštarić, Klarica, Srna, Maraš, Raužan, Mamić, Cindrić, D. Mandić, Lučin, Martinović, Šušnja, Glavaš, Jelinić, Načinović

SLOVENIJA: Baznik, Vujović; Mlivić, Cokan, Žabić, Henigman, Grbić, A. Makuc, Kodrin, Grmšek, Mačkovšek, Tajnik, Novak, D. Makuc, Jovičić

SITUACIJA

Hrvatska više ne ovisi sama o sebi. Ako i pobijedi Sloveniju te sutra Mađarsku, to joj ne garantira da će se naći u polufinalu. Mora čekati kiks Švedske ili Islanda jer bi u slučaju da se zatvori krug s tri reprezentacije imala najlošiju gol-razliku u međusobnim omjerima. Podsjetimo se, Island je teško porazio Švedsku te tako poništio onaj za njih minimalan poraz protiv Hrvatske...

U slučaju remija ili poraza od Slovenije, Hrvatska bi ispala iz svih kombinacija za polufinale, pogotovo ako Švedska i Island ostvare očekivane pobjede protiv Švicarske i Mađarske. Zato, treba danas na pravi način odraditi posao i nadati se kiksu Šveđana ili Islanđana do kraja grupne faze. Pobjedom protiv Slovenije danas, izbacilo bi se Sloveniju iz svih kombinacija za polufinale i vrlo vjerojatno viziralo put u Herning gdje bi se igralo (barem) za 5. mjesto i izravan plasman na SP iduće godine u Njemačku.
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja pretposljednjeg kola grupne faze na Europskom rukometnom prvenstvu. Nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske, pred našim rukometašima je ogled sa Slovenijom. To je možda i najvažnija utakmica u borbi za polufinale.

