UŽIVO OD 18 Stigli sastavi: Sigurdsson napravio jednu promjenu pred ključnu utakmicu

SASTAVI:
HRVATSKA: Kuzmanović, M. Mandić; Šoštarić, Klarica, Srna, Maraš, Raužan, Mamić, Cindrić, D. Mandić, Lučin, Martinović, Šušnja, Glavaš, Jelinić, Načinović
SLOVENIJA: Baznik, Vujović; Mlivić, Cokan, Žabić, Henigman, Grbić, A. Makuc, Kodrin, Grmšek, Mačkovšek, Tajnik, Novak, D. Makuc, Jovičić
Hrvatska više ne ovisi sama o sebi. Ako i pobijedi Sloveniju te sutra Mađarsku, to joj ne garantira da će se naći u polufinalu. Mora čekati kiks Švedske ili Islanda jer bi u slučaju da se zatvori krug s tri reprezentacije imala najlošiju gol-razliku u međusobnim omjerima. Podsjetimo se, Island je teško porazio Švedsku te tako poništio onaj za njih minimalan poraz protiv Hrvatske...
U slučaju remija ili poraza od Slovenije, Hrvatska bi ispala iz svih kombinacija za polufinale, pogotovo ako Švedska i Island ostvare očekivane pobjede protiv Švicarske i Mađarske. Zato, treba danas na pravi način odraditi posao i nadati se kiksu Šveđana ili Islanđana do kraja grupne faze. Pobjedom protiv Slovenije danas, izbacilo bi se Sloveniju iz svih kombinacija za polufinale i vrlo vjerojatno viziralo put u Herning gdje bi se igralo (barem) za 5. mjesto i izravan plasman na SP iduće godine u Njemačku.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja pretposljednjeg kola grupne faze na Europskom rukometnom prvenstvu. Nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske, pred našim rukometašima je ogled sa Slovenijom. To je možda i najvažnija utakmica u borbi za polufinale.
Sjajne vijesti za Hrvatsku: Island prosuo bod protiv Švicarske, otvara nam se put do polufinala
Jasno, Hrvatska i dalje mora pobijediti u dvije preostale svoje utakmice, jer svaki naš kiks značio bi novo udaljavanje od polufinala.
Evo gdje gledati večerašnju utakmicu Hrvatske na Euru u balkanskom okršaju protiv Slovenije
Sigurdssonovi izabranici nemaju prava na kiks, moramo do kraja dobiti Slovence i Mađarsku te se nadati da će Island ili Švedska negdje prosuti bodove
DJ u Švedskoj opet izazvao žestoke proteste: 'Kao da u Zagrebu svira srpska borbena pjesma'
Najzanimljiviji je bio komentar Johana Flincka, novinara iz Aftonbladeta koji je prvi napisao vijest o zabrani Thompsonove glazbe na ovogodišnjem europskom prvenstvu
'Hrvatski izbornik ismijao čovjeka koji je prozivao Srbiju. O njegovom potezu bruji cijela Europa'
Taj potez Hrvata da isprintaju Boysenovu prognozu na Euru i iskoriste ju kao motivaciju obišao je rukometni svijet, a nije promaknuo niti susjednim srpskim medijima koji su sve popratili na vrlo zanimljiv način
Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu
Tada nekih opipljivih dokaza da je slika ispred hrvatskih rukometaša nije bilo, ali sada je švedski novinar Johan Flinck objavio dokaz i priložio fotografiju objave na zidu
Kako Hrvatska može do polufinala? Velike nade polažemo u susjede, Slovence i Mađare
Objektivno, Švicarska teško može uzeti bodove Islandu ili Švedskoj, pa ostaje nada da bi Hrvatskoj mogli pomoći Mađari protiv Švedske ili Slovenija protiv Islanda. S druge strane, Šveđani i Islanđani strahovat će do kraja ako Hrvatska danas pobijedi Sloveniju.
FOTO Poznati novinar javno je podcjenjivao hrvatske rukometaše. Evo kako su uzvratili
„Hrvati su tweet Rasmusa Boysena odmah isprintali u velikom formatu i zalijepili ga na zid u prostorijama za okupljanje u Malmöu“, napisao je švedski novinar Johan Flinck.
Danci svladali Njemačku i prvi izborili polufinale Europskog prvenstva
Danski scenarij iz snova zahtijevao je da Norveška i Portugal remiziraju, te da Španjolska uzme bodove Francuzima. Na koncu je oboje postalo stvarnost. Norveška i Portugal su odigrali 35-35, dok je Španjolska pobijedila Francusku sa 36-32.
Francuska neočekivano izgubila od Španjolske i ugrozila plasman u polufinale
Prvi su to bodovi za Španjolce, koji nemaju izgleda za plasman u polufinale, dok je Francuska ovim porazom bitno ugrozila svoje izglede.