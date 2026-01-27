UŽIVO OD 18 Stigli sastavi: Sigurdsson napravio jednu promjenu pred ključnu utakmicu

SRPSKI MEDIJI PIŠU

'Hrvatski izbornik ismijao čovjeka koji je prozivao Srbiju. O njegovom potezu bruji cijela Europa'

Taj potez Hrvata da isprintaju Boysenovu prognozu na Euru i iskoriste ju kao motivaciju obišao je rukometni svijet, a nije promaknuo niti susjednim srpskim medijima koji su sve popratili na vrlo zanimljiv način