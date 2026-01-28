Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA LOGIKE

Hrvatski izbornik 'kipio' od bijesa pa izgovorio nešto što svi odavno misle, ali se mnogi ne usude reći

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 15:15

Izbornik Dagur Sigurdsson nimalo nije zadovoljan zgusnutim rasporedom na Europskom prvenstvu u rukometu, a u razgovoru nakon važne pobjede nad Slovencima jučer je to jasno poručio čelnicima Europskog rukometnog saveza

Hrvatska rukometna reprezentacija u utorak u 18 sati počela je utakmicu protiv Slovenije te je okončala pobjedom 29:25 oko 19.45. sati. Danas od 18 sati već igra novu, jednako važnu utakmicu protiv Mađarske za plasman u polufinale Eura. Izbornik Dagur Sigurdsson nimalo nije zadovoljan zgusnutim rasporedom na Europskom prvenstvu u rukometu, a u razgovoru nakon važne pobjede nad Slovencima jučer je to jasno poručio čelnicima Europskog rukometnog saveza.

– Između naših utakmica prođu 22 sata. Samo mogu zahvaliti EHF-u – rekao je islandski stručnjak sarkastičnim tonom i dodao:

– Ovo je nevjerojatno, da moramo igrati dva dana zaredom, potpuno nevjerojatno.

Na ovom se Euru ovih dana igra zgusnuto i mnogi smatraju da ovakav sustav nema nikakvog smisla. Hrvati su se jučer morali ozbiljno potrošiti kako bi pobijedili Sloveniju, a već danas moraju opet biti spremni prikazati novu sjajnu prezentaciju protiv Mađara kako bi došli do pobjede. 

Stoga je Sigurdsson jasno izrazio nezadovoljstvo prema čelnicima EHF-a i možemo reći kako je apsolutno u pravu, ovakav način natjecanja nije nimalo dobar za zdravlje rukometaša. 

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EHF Dagur Sigurdsson EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!