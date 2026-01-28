Hrvatski izbornik 'kipio' od bijesa pa izgovorio nešto što svi odavno misle, ali se mnogi ne usude reći

Hrvatska rukometna reprezentacija u utorak u 18 sati počela je utakmicu protiv Slovenije te je okončala pobjedom 29:25 oko 19.45. sati. Danas od 18 sati već igra novu, jednako važnu utakmicu protiv Mađarske za plasman u polufinale Eura. Izbornik Dagur Sigurdsson nimalo nije zadovoljan zgusnutim rasporedom na Europskom prvenstvu u rukometu, a u razgovoru nakon važne pobjede nad Slovencima jučer je to jasno poručio čelnicima Europskog rukometnog saveza.

– Između naših utakmica prođu 22 sata. Samo mogu zahvaliti EHF-u – rekao je islandski stručnjak sarkastičnim tonom i dodao:

– Ovo je nevjerojatno, da moramo igrati dva dana zaredom, potpuno nevjerojatno.

Na ovom se Euru ovih dana igra zgusnuto i mnogi smatraju da ovakav sustav nema nikakvog smisla. Hrvati su se jučer morali ozbiljno potrošiti kako bi pobijedili Sloveniju, a već danas moraju opet biti spremni prikazati novu sjajnu prezentaciju protiv Mađara kako bi došli do pobjede.

Stoga je Sigurdsson jasno izrazio nezadovoljstvo prema čelnicima EHF-a i možemo reći kako je apsolutno u pravu, ovakav način natjecanja nije nimalo dobar za zdravlje rukometaša.