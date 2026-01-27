Usporedili smo trenere Dinama i Hajduka: Jedan je uspješniji, a više ga se kritizira

Biti trener Dinama velika je čast za svakog domaćeg trenera, ali istovremeno i jako nezahvalna pozicija. Jer pritisak koji proživljavaš golem je i ako se s njim ne znaš nositi, brzo ćeš izgorjeti. Rezultat je, kažu, ono što drži trenera, najbitnija stvar. No u Dinamu ponekad ni to nije dovoljno, ponekad percepcija javnosti zasjeni i dobre rezultate.



Uzmimo za primjer Marija Kovačevića ove sezone, trenera kojem je Dinamo vrhunac karijere. Stigao je ljetos u Maksimir, putem napravio i neke greške, plavi u pojedinim dijelovima sezone nisu bili uvjerljivi, prema nekim igračima, poput Stojkovića, možda je bio i nepravedan, ali kad se sve zbroji, može se reći da radi dobar posao. No, unatoč tome, percepcija u javnosti i nije mu baš najbolja.