KOVAČIĆ I GARCIA

Usporedili smo trenere Dinama i Hajduka: Jedan je uspješniji, a više ga se kritizira

VL
Autor
Hrvoje Delač
27.01.2026.
u 08:00

Trener Hajduka ima slabije rezultate, ali ipak ga se manje kritizira. Istina, ima slabiji kadar, ali dobio je uigraniju momčad

Biti trener Dinama velika je čast za svakog domaćeg trenera, ali istovremeno i jako nezahvalna pozicija. Jer pritisak koji proživljavaš golem je i ako se s njim ne znaš nositi, brzo ćeš izgorjeti. Rezultat je, kažu, ono što drži trenera, najbitnija stvar. No u Dinamu ponekad ni to nije dovoljno, ponekad percepcija javnosti zasjeni i dobre rezultate.

Uzmimo za primjer Marija Kovačevića ove sezone, trenera kojem je Dinamo vrhunac karijere. Stigao je ljetos u Maksimir, putem napravio i neke greške, plavi u pojedinim dijelovima sezone nisu bili uvjerljivi, prema nekim igračima, poput Stojkovića, možda je bio i nepravedan, ali kad se sve zbroji, može se reći da radi dobar posao. No, unatoč tome, percepcija u javnosti i nije mu baš najbolja.

