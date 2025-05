Zahvaljujući nožnim tenikama Golomboš i Bećirović, karatašice velikim preokretom pobijedile Švicarsku

Drugi dan natjecanja na 60. Prvenstvu Europe u karateu po hrvatsku reprezentaciju nije bio tako uspješan kao onaj prvi u kojem su braća Kvesić izborila subotnji finale a Nikolina Golomboš (preko 68 kg) i Sadea Bećirović (68 kg) borbe za broncu.

No, bio je to dan u kojoj je Hrvatska dobila trećeg finalista prvenstva Europe i to u 21-godišnjoj Riječanki Emi Sgardelli (21) koja je nakon tri borbe u svojoj kategoriji nastupila još i u ekipnom meču protiv Švicarske.

A taj se meč raspleo na spektakularan način. Najprije je Ema Sgardelli izgubila od 18 kilograma teže Elene Quirici (0:3), inače jedne od najboljih svjetskih karatašica do 68 kilograma, a potom je Golomboš počela uvjerljivo gubiti od Rađenović (1:4). No, 31 sekundu prije kraja borbe Nikolina je nogom pogodila glavu suparnice za 4:4 nakon čega je povela i sa 5:4. Kako bi pripomogla s bodovnom razlikom, Nikolina je pogodila još jednu glavu za pobjedu od 8:4 pa je završni posao prepustila Sadei Bećirović.

A ona je protiv Sherer počela gubiti no onda je Sadea krenula koristiti svoje duže ektremitete i pogađati tako da su ključna dva udarca bila udarac nogom za dva (4:1) odnosno tri boda (7:1).

Mi očito volimo da je dramatično jer nama pobijediti na prve dvije ploče očito nije dovoljno slatko pa se mora raditi i treći meč. A Nikolina i Sadea su demonstrirale sve čari ekipnih natjecanja. Uračunavši i sve ono što sam prolazila vodeći Emine borbe, mogu reći da je bilo jako stresno – kazivala je ženska izbornica Ivana Bebek Bašić najavivši veliku borbu s Talijankama u nastavku natjecanja.

A dan su otvorile katašice koje su već u prvom kolu naletjele na kasnije finalistice Portugalke nakon čega su izgubile i od sjajnih Talijanki. Sve su to objektivno bolje ekipe pa se curama tu teško što može zamjeriti. A niti si one same išta zamjeraju.

Pričajući s novinarima, Ivani Raguž, Niki Jelen i Miji Popović, zajedničko je bilo sljedeće:

- Tek nedavno smo prešle s jednog na drugi stil kata i za bolje rezultate trebat će nam vremena.

Više vremena trebat će i muškoj trojci koju čine Mark Fileš, Ivan Žeinski i Dino Huić koji je kazao:

- Izgubili smo od Engleske za 0.9 bodova. Malo sam tužan jer uvijek dajemo 100 posto a ovaj puta nismo. Problem je bila ozljeda jednog člana tima pa izvedba nije bila na razini na kojoj bi trebala biti.

Slično je ustvrdila i izbornica Marijana Kiuk:

- Cure su sedme i tu nemamo za čim žaliti. Od muškoj trojca očekivala sam puno više no oni su se stisnuli. Žao mi je što zbog treme nisu pokazali ono najbolje. Sve u svemu, budućnost u katama nam je obećavajuća i kroz neko vrijeme možemo očekivati i kandidate za medalju.

Pogled koordinatora kataških selekcija Ivana Ermenca bio je nešto drugačiji:

- Ovo su rezultati u skladu s očekivanjima. Nitko nije podbacio, svi su dali sve od sebe. Suci su u ovom sportu jako veliki faktor pa ste nekad u njihovoj milosti. Muška kata vrsta je jako mlada ali i perspektivna i korz jedan olimpijski ciklus moće puno napredovati.

Od naših predstavnika u borbama, drugi dan natjecanja prvi je započeo 28-godišnji Riječanin Boran Berak koji je u prvom kolu izgubio od Makedonca Belistojanskog (4:4, senshu). Nakon ranog ispadanja Boran je bio prilično nezadovoljan:

- Imao sam velika očekivanja jer karate živim 24 sata i sam dolazak na Prvenstvo Europe nije dovoljan poticaj da bih nastavio. Ovo nije bilo ni 50 posto onoga što mogu i pored nezgodnog protivnika i sudačkog kriterija. Dao sam dao svoj maksimum sada o ovome ne bismo raspravljali. Puno sam ja u ovo uložio, truda, novca i vremena i čini mi se da sam sve bliže kraju natjecateljske karijere. Spreman sam okrenuti novu stranicu koja uključuje karate jer on je moj smisao života, moj opijum - kazao je Borak koji već radi kao trener a čini se da bi u tom poslu mogao biti dobar.

Uostalom, u njegovom klubu trenira i 21-godišnji Nino Donadić (60 kg), debitant koji je bio samokritičan poput svog trenera:

- Nisam zadovoljan jer sam mogao puno bolje. No, treba uzeti u obzir da mi je ovo debitantski nastup. Poveo sam s 1:0 i osjećao sam dobro distancu no kako je meč odmicao taj osjećaj se gubio i nisam se mogao snaći. S nestrpljenjem ću čekati sljedeće veliko natjecanje.

Nesumnjivo, čekat će ga s velikom željom i Jelena Pehar (55 kg) koja je isto izgubila u prvom kolu i to od Letonke Muizniece (3:5). U posljednje 33 sekunde imala je suparnica četiri opomene i Jeleni je trebala još jedna da Letonka bude diskvalificirana no Hrvatica ju nije uspjela navesti na peti "faul".

- S obzirom na česte prekide i preglede situacija bio mi je ovo možda i najduži meč u karijeri. Mislim da sam u posljednih 15 sekundi poentirala no suci to nisu vidjeli tako. To su neke stvari na koje ne mogu utjecati. Kako sam u siječnju promijenila kategoriju, a prije sam bila do 50 kilograma, trebat će mi nešto vremena da se naviknem na nove suparnice - kazala je Pehar.