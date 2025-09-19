Zagrepčani hvataju Ligu prvaka: 'Osim Novog Beograda nismo mogli dobiti teže suparnike'

Od petka do nedjelje hrvatski doprvak Mladost bit će domaćin kvalifikacijskog turnira za vaterpolsku Ligu prvaka. Na turniru će sudjelovati tri nacionalna doprvaka a grčki Vougliameni i talijanska Brescia već večeras odigrat će svoj međusobni ogled. A potom će oba ta kluba igrati protiv domaćina, Vougliameni u subotu (19 sati) a Brescia u nedjelju (19 sati). O tome koliko dobro su se spremili za ovo natjecanje popričali smo s novim (starim) trenerom žabaca Zoranom Bajićem.

- Iza nas je 40-ak radnih dana. Reprezentativci su nam se priključili 18. kolovoza jer su se nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru trebali odmoriti, više psihički nego fizički. Ostali prvotimci su počeli tri tjedna ranije. Iza nas je optimalno razdoblje koje smo iskoristili na najbolji mogući način. Na sparingu sa Solarisom je bilo vrlo dobro, a obećavajuće je bilo u u Mađarskoj s Vasasem i BVSC-om.

Sportski direktor Petar Muslim nije sjedio skrštenih ruku. Tko je došao ovog ljeta?

- Došao nam je Agaev s Malte, došao je Lončar. Došli su Čubranić, Tončinić i Babić iz Primorja. To su pojačanja na koja ja nisam imao utjecaja, momci su dovedeni prije mog odabira. I da sam bio izabrao bih i ja tu grupaciju momaka.

Tijekom predstavljanja momčadi za novu sezonu, svi govornici su isticali kako je stiglo vrijeme da trofeji krenu ponovo stizati u mladostaške tribine. Čini li to prvom treneru dodatni pritisak? Ipak je na njemu najveće opterećenje.

- Zar vi mislite da ja nakon šest i pol godina provedenih u Mladosti, i pet osvojenih trofeja, ne znam što to ime nosi mogu imati neku veliku bojazan i strah. Mogu imati neku vrstu pozitivne treme što je normalno. Gledat ću da nastavimo gdje smo stali dok sam u prvom mandatu bio trener ovog kluba.

Kao trener prošlosezonske ženske ekipe Mladosti, zacijelo je pratio i muški sastav. Što se ne smije ponoviti iz neuspješne prošle sezone?

- Teško mi je donositi sud o nečemu gdje nisam bio izravno uključen. Primjetio sam dvije fantastične utakmice, s Jadranom Herceg Novi i Radničkim u Zagrebu, no nismo se uspjeli naplatiti više od toga. No, ta momčad je pokazala da zna i da može. Sve ostalo nije bilo na razini imena koje Mladost nosi. Cilj nam je da imamo kontinuitet igara i da ponovimo što više takvih predstava.

Pred mladostašima su dva vrlo zahtjevna suparnika.

- Osim Novog Beograda, mi nismo mogli dobiti teže suparnike. Vougliameni je izvanredna momčad vođena Vujasinovićem, imaju četiri-pet reprezentativaca, koja se u finalu jako dobro nosila s Olympiacosom. Brescia pak ima istog trenera Bova valjda već 15 godina. Ima svoju filozofiju igre a okosnica momčadi mu je pet-šest talijanskih reprezentativaca. Prošle sezone su u finalu Pro Recco držali na konopcima, čak su i dobili jednu utakmicu finalne serije. Sve ćemo napraviti da uđemo u Ligu prvaka jer to ovaj klub zaslužuje.

Je li ova Mladost kompaktnija, ima li trener sada više izbora na nekoliko pozicija?

- Slažem se. Imamo tu mogućnost rotacija, naročito na vanjskim pozicijama. Imamo polivalentnost reprezentativaca kao što su Vukičević, Bašić, Lazić koji mogu odigrati i vanjsku liniju i beka. Imamo i tri odlična centra. Imamo više taktičkih opcija koje su na meni da ih primjenjujem.

Početkom prošle sezone pričalo se o Dream Teamu i to je možda bilo opterećenje. S kakvim mislima se u Mladosti ulazi ove sezone?

- Ulazimo svjesni svoje snage. Neću reći skromno jer bih bio lažno skroman. Ulazimo s ozbiljnim ambicijama jer su nam namjere da osvajamo trofeje. Ovo vrijeme što smo proveli zajedno, situacija mi se činila vrlo zdravo. Momci su puni energije i želja mi je da to prenesu u bazen. Teško mi je usporediti ovu s momčadi koja je osvajala trofeje. No, meni se to čini jako dobrom. Nadam se da će se to pretočiti u vodi.