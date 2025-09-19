Naši Portali
VELIKI OKRŠAJ

Čeka nas najintrigantnija utakmica u novijoj povijesti, evo zašto je derbi sada tako poseban

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
19.09.2025.
u 14:30

Brojne su zanimljivosti vezane za nadolazeći subotnji derbi, između ostalog i ta da bi čak 22 igrača mogla prvi put zaigrati u derbiju

Nadolazeće 246. izdanje vječnog derbija Hajduka i Dinama (subota, 17.00) po mnogočemu je jedno od najintrigantnijih u recentnoj povijesti. Razlog za to je, ponajprije, stanje na prvenstvenoj ljestvici. I i jedna i druga momčad s praktički identičnim učinkom ulaze u najveću utakmicu hrvatskog klupskog nogometa. I Hajduk i Dinamo imaju 13 bodova nakon šest kola, i jedni i drugi upisali su po četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz, a Dinamo prednjači na ljestvici isključivo zbog bolje gol-razlike (13:4) u odnosu na Hajduk (11:5). Međutim, tu intrigantnost ovog izdanja derbija ne prestaje, ona se u velikoj mjeri očituje i u kontekstu noviteta. Naime, nevjerojatno zvuči podatak da, ovisno o tome tko će sve ući s klupe za pričuve, postoji mogućnost da u subotu čak 22 igrača prvi put u svojim karijerama zaigraju u vječnom derbiju. Osim brojnim igračkim debitantima, ovo je prvi derbi derbi i trenerima Gonzalu Garciji te Mariju Kovačeviću.

Kladionice uoči ovog okršaja prednost za pobjedu daju Dinamu (koeficijent 2,20) u odnosu na Hajduk (koeficijent 3,30). Kad uzmemo u obzir recentna događanja na derbijima, takav omjer koeficijenata zapravo ne iznenađuje; ne zbog samih klubova, nego zbog činjenice da su u derbijima Hajduka i Dinama u posljednje vrijeme gostujuće momčadi znatno uspješnije, o kome god bilo riječ. Naime, u posljednjih 11 derbija tek je tri puta slavila domaća momčad, dvije utakmice su završavale remijima, a šest puta je slavila gostujuća momčad.

Pogledajte kako napreduju radovi u Kranjčevićevoj na stadionu na koji će preseliti Dinamo

Još jedna zanimljivost u recentnim derbijima tiče se broja golova na utakmici. Vjerojatno znate da općenito gledano na nogometnim utakmicama u prosjeku padaju dva ili tri pogotka, a u posljednjih 20 utakmica Hajduka i Dinama baš su se takve događale najrjeđe. U čak 12 navrata od tih 20 utakmica zabilježen je ili nijedan ili jedan gol, u pet navrata je padalo četiri ili više golova, a tek u tri navrata postignuta su dva ili tri pogotka. Prosjek u posljednjih 20 derbija iznimno je nizak, tek 1,75 golova po utakmici. Iako je u dva posljednja derbija padalo čak po četiri pogotka, prije toga je vezano za ovaj derbi upisan neslavan niz od čak šest utakmica u kojima nije padalo više od jednog pogotka. U prijevodu, ili možemo očekivati tvrde i oprezne derbije, ili golijade; nema sredine. Već smo ovog tjedna pisali o derbi-učinku kapetana Hajduka Marka Livaje, koji sa sedam pogodaka u derbijima lovi brojne rekorde. Naravno, Livaja je daleko najbolji strijelac u derbijima od svih aktivnih igrača Hajduka i Dinama. Još samo jedan igrač koji će u subotu biti u zapisniku zabio je više od jednog pogotka u derbijima, a to je Dinamov napadač Sandro Kulenović koji je protiv Hajduka poentirao dvaput. U derbijima su po jedan pogodak zabila još i tri Hajdukovca – Rokas Pukštas, Filip Krovinović i Niko Sigur.
Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk

