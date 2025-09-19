Legenda Hajduka: Više ne znate tko vodi klub! A najgore im je kad se kaže istina...

Hajduk i Dinamo u subotu će odigrati svoj prvi ovosezonski derbi, puno ih iza sebe ima Branko Ivanković na klupi plavih pa nas je zanimalo kako je on plave pripremao za ta vruća gostovanja.

- Moja filozofija, uza sve uvažavanje i analizu suparnika nije bila nikakvo posebno privikavanje na njih, uvijek sam se držao svoje vizije u vijek sam inzistirao na ofenzivi, pa tako i u Splitu koliko god postojao pritisak publike, njihov imperativ pobjede. Kad tako igrate, onda i suparniku unosite nesigurnost i to je bilo uspješno - veli Ivanković.

Koja vam je najdraža utakmica protiv Hajduka?

- Ona nakon što smo u Amsterdamu slavili nad Ajaxom, tamo smo nakon 120 minuta u četvrtak pobijedili, a onda u nedjelju, nakon tog slavlja poslije Amsterdama došli u Split i odigrali jednako kvalitetno, vodili smo s 2:0 (Modrić i Mandžukić, nap.a.), ušli smo jako ofenzivno, s visokim presingom i šokirali ih. Nakon Ajaxa bilo je zahtjevno pripremiti momčad - veli Ivanković.

U ovaj subotnji susret obje momčadi ulaze nakon što su posljednje dvije utakmice nisu uspjele pobijediti.

- Uvijek se veselim derbiju, važan je za naš nogomet, donosi posebno zanimanje, a nogomet se zato i igra, zbog publike. Veselim se vidjeti objektivno stanje Dinama i Hajduka, a onda mogu vidjeti gdje je u odnosu na njih i moj Varaždin. Dinamo i Hajduk borit će se za prvo mjesto, ali držim da i Varaždin kandidira za vrh.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nakon što su Dinamo i Hajduk prvo upisali remije, pa onda i poraze, onaj tko izgubi neće biti u ugodnoj poziciji.

- Sigurno da ta dva rezultata nisu donijela ništa dobroga unutar momčadi, ali ovaj derbi im je prilika za rehabilitaciju. Prednost bih dao Dinamu, iako u obje momčadi postoji problem selekcije, puno je novih igrača, ali to su igrači koji se nisu borili za prva mjesta, koji nisu igrali ovakve međusobne utakmice. Nisu stranci problem, već su oni osjetili važnost utakmice i atmosferu oko svojih klubova - zaključio je Branko Ivanković

Vruću klupu Hajduka iskusio je i bivši vratar bijelih Ivan Pudar koji nam je prenio svoja očekivanja od subotnje utakmice.

- Prvo ono najvažnije i nije floskula, ovaj derbi neće značiti previše je daleko je kaj prvenstva, sastat će se još triput. Znate, kad dođe mlada u kuću, želi se dokazati, sad će to željeti Hajduk i Dinamo koji su kiksali u posljednjim utakmicama. Hajduk sa svojom igrom nije uvjerljiv, Dinamo ipak stvara više prilika. Bit će obje momčadi vrlo nervozne, koliko god je daleko kraj prvenstva, željet će pobjedu kako bi vratili psihološku stabilnost, a mislim da Dinamo može više izgubiti jer je doveo veliki broj igrača, puno je uložio u ovu novu momčad. Kad se dovode igrači, a to vrijedi za oba kluba, onda je fokus na kvaliteti, ali morate dovoditi igrače koji su osvajali trofeje, koji imaju rutinu osvajanja titula. Svi ovi igrači u Dinamu su dobri, ali nije isto igrati u Istri, ili Slavenu Belupu te Dinamu ili Hajduku. Evo, u Varaždinu imate kompaktnost momčadi. No, kažem jedno je raditi u klubovima u kojima nema pritiska, a dugo u Dinamu i Hajduku. Đalović nije imao nikakav pritisak u Rijeci i uzeo je duplu krunu. Ljudi su griješili, griješe i dalje, tako ne razumijem čemu dovoditi igrača na posudbu i razvijati ga za nekog drugog, a nećete zaraditi na njemu nego samo potrošiti. Najbolje akademije imali su Dinamo, Hajduk, Osijek, Varaždin, pa idemo iskoristiti tu djecu. Hajduk je doveo tri Španjolca, a gdje su onda Durdov, Brajković, Pukštas, Sigur... pa neće nam ti stranci donijeti novac.

Kakav derbi očekujete u subotu?

- Težak, nekako mi sve vodi prema remiju, Hajduku je teže jer se muči s igrom. Dinamo ima puno kvalitetnih igrača, ali nikako da se povežu. Očekujem dosta nervoze, ali pustimo već jednom suce na miru, imamo VAR, pa i suci bi bili najsretniji da su obje momčadi zadovoljne njihovim poslom Najviše se u Hajduku potenciraju te sitnice, je li bio prekršaj ili aut prije gola, samo se unosi nervoza u cijeli klub i u momčad. Trebamo shvatiti da smo ljudi i da svi griješimo, ali ne griješe suci namjerno. Nekako mislim da će ovo prvenstvo biti 20 posto slabije. Ne mrzim strance, i sam sam bio vani, ali sad smo pretrpani sa strancima. Mi smo drugi i treći na svijetu, a dovodimo trenere i igrače izvana, to bi i savez morao malo regulirati, zato imamo akademiju. Vidjet ćemo kako će sve izgledati u subotu, Mario Kovačević, svaka mu čast, imam veliko mišljenje o njemu, ali nije jednako voditi Slaven Belupo i Dinamo, u Dinamu baš ništa ne smiješ promašiti, dok je Hajduk sam sebi najveći neprijatelj. Više ne znate tko vodi klub, grad je izdao Hajduka. Ja nisam za politiku, ali kad stadion treba napraviti onda se odjednom traži politika, zaziva premijera Plenkovića i gradonačelnika Šutu. Najgore je reći istinu, kao što ju govori Igor Štimac, ali onda vas blate, ja sam za pravedan nogomet. Sjećam se kad smo igrali u Maksimiru, Deverić, Mlinarić i ostali, s njima se pobijemo na terenu, ali nakon toga trebamo biti ljudi. Bit će sad ponovno nervoze, pritisaka na suce, to je postao ritam - rekao je Ivan Pudar i zaključio:

- Bit će psihički teška utakmica, ali ona samo puno znači za stabilnost momčadi koja pobijediti, a poraženi će u nove probleme. Čak bi poraz teže pao Dinamu iako vjerujem da Boban sve čvrsto drži u svojim rukama.