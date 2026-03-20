Zagreb pojačao igrač koji ima preko dva metra i koji je osvojio Ligu prvaka

Rukometaši Zagreba opasno se pojačavaju za novu sezonu. Dva najnovija pojačanja dolaze iz redova mađarskog doprvaka Pick Szegeda. Riječ je o srpskom i ruskom reprezentativcu, Jovici Nikoliću i Glebu Kalarashu, koji će od ovoga ljeta pojačati redove hrvatskog prvaka.

Jovica Nikolić ima 24 godine i igra na poziciji desnog vanjskog pucača te će biti zamjena za Luku Lovru Klaricu, koji odlazi u Kielce. Bio je jedan od najboljih mladih igrača Europe, a punu afirmaciju stekao je kao najmlađi debitant u povijesti Vojvodine. Okušao se i u Bundesligi u redovima Wetzlara, a prije mađarskog Szegeda kratko je igrao u Kuvajtu.

– Velika mi je čast što ću biti igrač velikog kluba s bogatom tradicijom kao što je Zagreb. Nakon epizode u Pick Szegedu, ovo vidim kao novi veliki korak u svojoj karijeri i veselim se izazovima. Nakon što mi je sportski direktor Damir Bičanić iznio planove kluba za budućnost i predstavio projekt, nije mi se bilo teško odlučiti.

Siguran sam da svi u klubu žele napraviti iskorak u Europi sljedeće sezone i to je moj prvi cilj – da Zagreb bude konkurentan na najvišoj razini. Osvajanje dva domaća trofeja također je nešto što želim ostvariti sa Zagrebom i iskreno se veselim sljedećoj sezoni – rekao je Nikolić.

Gleb Kalarash ima 35 godina, a u svojoj bogatoj karijeri osvojio je i naslov prvaka Europe sa skopskim Vardarom. Ovaj 2,05 metara visoki kružni napadač odličan je obrambeni igrač, a osim u Szegedu i Vardaru, kroz karijeru je nastupao i za Saint Petersburg, Motor Zaporožje, Magdeburg, Balingen i Melsungen.

– Jako sam sretan što sam potpisao za Zagreb. Dobro poznajem klub, puno sam puta igrao protiv Zagreba u SEHA ligi i u Ligi prvaka. Sviđa mi se pobjednički mentalitet i definitivno je presudilo to što ćemo i sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Cilj je jasan – osvajanje dva domaća trofeja i što bolji plasman na europskoj sceni – istaknuo je Kalarash.