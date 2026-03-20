Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
rukomet

Zagreb pojačao igrač koji ima preko dva metra i koji je osvojio Ligu prvaka

Autor
Damir Mrvec
20.03.2026.
u 12:46

Dva najnovija pojačanja dolaze iz redova mađarskog doprvaka Pick Szegeda. Riječ je o srpskom i ruskom reprezentativcu, Jovici Nikoliću i Glebu Kalarashu, koji će od ovoga ljeta pojačati redove hrvatskog prvaka

Rukometaši Zagreba opasno se pojačavaju za novu sezonu. Dva najnovija pojačanja dolaze iz redova mađarskog doprvaka Pick Szegeda. Riječ je o srpskom i ruskom reprezentativcu, Jovici Nikoliću i Glebu Kalarashu, koji će od ovoga ljeta pojačati redove hrvatskog prvaka.

Jovica Nikolić ima 24 godine i igra na poziciji desnog vanjskog pucača te će biti zamjena za Luku Lovru Klaricu, koji odlazi u Kielce. Bio je jedan od najboljih mladih igrača Europe, a punu afirmaciju stekao je kao najmlađi debitant u povijesti Vojvodine. Okušao se i u Bundesligi u redovima Wetzlara, a prije mađarskog Szegeda kratko je igrao u Kuvajtu.

– Velika mi je čast što ću biti igrač velikog kluba s bogatom tradicijom kao što je Zagreb. Nakon epizode u Pick Szegedu, ovo vidim kao novi veliki korak u svojoj karijeri i veselim se izazovima. Nakon što mi je sportski direktor Damir Bičanić iznio planove kluba za budućnost i predstavio projekt, nije mi se bilo teško odlučiti.

Siguran sam da svi u klubu žele napraviti iskorak u Europi sljedeće sezone i to je moj prvi cilj – da Zagreb bude konkurentan na najvišoj razini. Osvajanje dva domaća trofeja također je nešto što želim ostvariti sa Zagrebom i iskreno se veselim sljedećoj sezoni – rekao je Nikolić.

Gleb Kalarash ima 35 godina, a u svojoj bogatoj karijeri osvojio je i naslov prvaka Europe sa skopskim Vardarom. Ovaj 2,05 metara visoki kružni napadač odličan je obrambeni igrač, a osim u Szegedu i Vardaru, kroz karijeru je nastupao i za Saint Petersburg, Motor Zaporožje, Magdeburg, Balingen i Melsungen.

– Jako sam sretan što sam potpisao za Zagreb. Dobro poznajem klub, puno sam puta igrao protiv Zagreba u SEHA ligi i u Ligi prvaka. Sviđa mi se pobjednički mentalitet i definitivno je presudilo to što ćemo i sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Cilj je jasan – osvajanje dva domaća trofeja i što bolji plasman na europskoj sceni – istaknuo je Kalarash.
Ključne riječi
pick szeged Liga prvaka Luka Lovre Klarica Zagreb rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!