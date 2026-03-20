Garcia: Znam što se događalo s Livajinom ozljedom, ali neću vam kazati...

Nogometaši Hajduka će u 27. kolu Supersport HNL-a igrati protiv Vukovara. Nakon poraza protiv Varaždina u prošlom kolu, Vukovarci su smijenili trenera Silvija Čabraju, a klupu je preuzeo Tomislav Stipić. Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je današnju utakmicu u Osijeku koja je na rasporedu od 15 sati.

Novinare je najprije zanimala Garcijina interpretacije izjave Marka Livaje koji je kazao da ima drugačije poglede na nogomet u odnosu na svog trenera. Je li zbog toga bio na klupi?

- Očekujem od igrača kad su na terenu da rade neke stvari, a ja donosim odluke tko će igrati po tome kako se ponašanju na treningu, što rade na terenu i kako se odnose prema suigračima. Ja želim igrati kako sam igrao s Istrom, te kako smo igrali ovdje puno puta. Ofenzivno, želimo pritiskati i biti bolji. To je kako ja želim igrati. Mislim da smo to pokazali od početka. Ne pitam igrače individualno što oni žele - počeo je Garcia.

Rekao je i da je zbog ozljede bio vani oko dva mjeseca, umjesto dva tjedna.

- Neću davati svoje mišljenje, ali znam točno što se događalo svaki dan. Na početku nisam, ali kasnije sam počeo shvaćati što se događa. Neću reći što se dogodilo, ali znam. Znam što se događa sa svim igračima koji su ozlijeđeni.

Na popisu izbornika SAD-a nema Pukštasa, jeste li razočarani?

- Pukštas je ovu sezonu puno napredovao i bio je jako važan za nas. Postaje bolji, mislim da je sve bliži reprezentaciji. No, trebamo uzeti u obzir kako oni imaju sjajne igrače, koji igraju u najboljim momčadima na svijetu. Po mom mišljenju on ima kvalitete kojima može pomoći reprezentaciji i vjerujem da izbornik to prati.

Je li vas možda kontaktirao novi sportski direktor?

- Ne, jer nemamo novog sportskog direktora. No vjerujem da ćemo se čuti kad se klub dogovori s nekim. Važno je da trener i sportski direktor budu u koordinaciji - zaključio je Garcia.



