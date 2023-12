Zagreb je domaćin Svjetskog prvenstva u hrvanju 2025. godine: 'Od države ćemo dobiti 4 milijuna eura'

Iako naši hrvači u 2023. nisu osvojili medalju na Svjetskom prvenstvu (održanom u Beogradu), Hrvatski hrvački savez izborio je na svjetskoj sportskoj sceni veliku pobjedu. Naime, nakon uspješno organizirano zagrebačkog Prvenstva Europe u

travnju, Hrvatskoj je dodijeljeno i domaćinstvo Svjetskog prvenstva, koje će se održati u Zagrebu od 13. do 21. rujna 2025. godine.

Četiri milijuna eura od države

Nakon dva svjetska prvenstva u rukometu (ženskog 2003. i muškog 2009.) i onog osječkog u gađanju letećih meta (2022.), u disciplini trap, ovo će biti tek treće svjetsko prvenstvo u olimpijskom sportu u samostalnoj Hrvatskoj. Nešto o tome, u

prigodi Velikog dana hrvatskog sporta, rekao je neki dan premijer Andrej Plenković, ističući kako je njegova Vlada spremna podržati organizaciju velikih sportskih natjecanja po sportovima, a detalje nam je prenio predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović koji je ovih dana primljen u Banskim dvorima.

– Dopredsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza Ivana Ivančića i mene primio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji nas je dočekao s ministrom financija Markom Primorcem i ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac.

Vlada je podržala našu kandidaturu s četiri milijuna eura, od čega ćemo dva milijuna dobiti u 2024., a preostala dva u 2025. godini. Od toga nam za kotizaciju prema Svjetskom hrvačkom savezu treba dva i pol milijuna eura dok nam onih milijun i

pol ostaje za organizaciju. Dakle, suglasnost Vlade imamo, novac imamo osiguran i odluku UWW-a imamo i mi smo ti koji će biti domaćini sljedećeg Svjetskog prvenstva – rekao nam je Vladimir Bregović.

Tih milijun i pol eura zasigurno neće biti dovoljno da se organizira i provede tako veliko natjecanje, pa naš sugovornik ističe:

– Dakako da to neće biti dovoljno. Ukupan proračun organizacije Svjetskog prvenstva bit će osam milijuna eura i mi smo zadovoljni s 50-postotnim sufinanciranjem od države, a za ostatak ćemo se pobrinuti mi, iz drugih izvora financiranja. Osim toga, dobili smo i suglasnost Grada Zagreba koji je prihvatio naš elaborat u kojem stoji i trošak Arene Zagreb. Dakle, mi ćemo u rujnu 2025. ugostiti oko 1200 hrvača i hrvačica iz stotinjak zemalja. Na Svjetskom prvenstvu koje će trajati devet dana imat ćemo oko 2500 akreditiranih gostiju i predviđamo da će to Zagrebu donijeti oko deset tisuća noćenja, i to samo od akreditiranih osoba. No, bit će tu zacijelo i navijača iz zemalja u okruženju, ali i iz cijelog svijeta.

Zahvala premijeru Plenkoviću

Predsjednik nacionalnog saveza Bregović imao je potrebu zahvaliti na podršci ključnim ljudima procesa kandidature. Jer, bez njihovih simpatija prema ovoj ideji zacijelo ne

bi bilo ništa.

– Zahvala premijeru Plenkoviću koji nam je pružio apsolutnu podršku od prvog trenutka našeg procesa, ali i Nenadu Laloviću, predsjedniku United World Wrestlinga koji je prepoznao naše organizacijske kapacitete. Zapravo, ovaj projekt osmišljen je u premijerovu uredu još za vrijeme zagrebačkog Prvenstva Europe kada je hrvatski premijer primio gospodina Lalovića. Na nama je sada da realiziramo najbolje organizirano Svjetsko prvenstvo ikada održano. Vjerujem da u tome možemo nadmašiti Beograd kao prethodnog domaćina.

A pred domaćom publikom imat će hrvatski hrvači zadaću i rezultatski nadvisiti Beograd, odnosno svoj učinak na prethodnom SP-u, a on se sveo na samo jednu pobjedu. No, tada će, u novom naletu biti Dominik Etlinger (koji se vratio nakon trogodišnje pauze zbog dopinga), Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević će biti za godinu zreliji a možda priliku dobije i Filip Šačić, jedini hrvatski osvajač medalje na spomenutom zagrebačkom EP-u. A do tada bi mogla stasati i Veronika Vilk, svjetska i europska kadetska prvakinja.