Zagreb ima pet puta veći budžet od Splita, Tomašević otkriva: 'Na novom Maksimiru će se 2030. igrati vrhunski nogomet'

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, te Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, govorili su na Sportinvestu na panelu na temu "Lokalna i nacionalna ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu".

Rekord – 170 milijuna eura

– Od 2016. do danas napravljen je velik iskorak što se tiče ulaganja u sport. Prije desetak godina godišnji budžet za sport bio je 28 milijuna eura, a ove godine smo oborili rekord – 170 milijuna eura. Plan je u idućim godinama još veće povećanje. Veći dio sredstva namijenjen je natjecanjima i infrastrukturi, a ostali Hrvatskom olimpijskom odboru, koji dalje ta sredstva prosljeđuje nacionalnim savezima. To je povećanje bez presedana. Drago mi je da je konačno počela gradnja nacionalnoga nogometnog kampa. Više od 90 posto prijavljenih na natječaj za sportske objekte dobilo je naša sredstva – rekao je Tonči Glavina.

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, također se može pohvaliti rekordnim brojkama kada je riječ o ulaganjima u sport.

– Kada sam prvi put preuzeo funkciju gradonačelnika 2021. godine, Grad je izdvajao 50 milijuna eura za sport. Danas imamo gotovo 150 milijuna eura. Naravno da su objekti primarni cilj. I zato mi je drago što ćemo uskoro dobiti moderan nogometni stadion u Kranjčevićevoj, s četiri tribine u vrijednosti oko 38 milijuna eura, što je ipak manje nego Opus Arena u Osijeku. Naši su nogometni stadioni loši i pravo je čudo kako nam je nogometna reprezentacija na posljednja dva Svjetska prvenstva bila među prve tri reprezentacije. Stadion u Kranjčevićevoj imat će 11.000 mjesta za gledatelja. Sljedeći će korak biti novi stadion u Maksimiru. Vjerujem kako će se 2030. godine na novom stadionu u Maksimiru igrati velike nogometne utakmice – rekao je Tomašević.

No, neće u Maksimiru biti samo novi stadion?

– Da, kako je Grad vlasnik golema zemljišta, plan je da se uz nogometni stadion tamo napravi dugoočekivani rukometni dom, dvorana za košarku i futsal, novi atletski stadion i bazen. Tako bi na jednome mjestu imali pravi mali olimpijski centar za više sportova. Kada se sve to realizira, onda se možemo kandidirati za domaćinstva nekih većih natjecanja, primjerice Sportskih igara. Ovo će biti najveća ulaganja Grada Zagreba još od Univerzijade 1987. godine, kazao je Tomašević i dodao:

– U planu je napraviti veliki rekreacijski centar na Jarunu. Uskoro otvaramo prvi bazen u zapadnom dijelu grada, u Španskom, uskoro će biti gotova i obnova kultnoga Sportskog doma. Radimo na tome da kada se gradi nova škola da se uz nju odmah naprave i dodatni sportski sadržaji – igralište za rukomet, košarku, tenis. To bi bili objekti koji bi istovremeno koristili i građani. Imamo sjajan takav primjer, novootvorenu Škole Antuna Kovačića u Španskom.

Sjedežnica na Sljemenu?

– Taj projekt ide, ali sporo. Situacija je dosta komplicirana jer na tom potezu Grad nije stopostotni vlasnik. Tu su uključene Hrvatske šume, pa Park prirode pa Zagrebačka županija. Ide sporo, ali radi se – rekao je Tomašević.

A kakva je situacija u Splitu?

– Mi imamo puno manji budžet od Zagreba, samo 30 milijuna era. Ali, mi smo najsportskiji grad u Hrvatskoj, grad emocija i dišpeta pa ćemo se nekako snaći. Nažalost, ulaganja u sportske objekte nije bilo još od Mediteranskih igara u Splitu davne 1979. godine. Izuzetak je Spaladium Arena. Vjerujem da će nam domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2028. godine donijeti neke nove objekte, koji će poslije služiti našim klubovima i sportašima. Imamo puno posla, moramo puno uložiti u obnovu Parka mladeži, stadion Poljud – rekao je Tomislav Šuta.

Gorući problem Spaladium arena

Spaladium Arena?

– To je gorući problem Splita i vjerujem da će jako brzo pronaći rješenje na zadovoljstvo svih – dodao je Šuta.

Hrvatska je ove godine bila domaćin dvaju velikih sportskih natjecanja – Svjetskog prvenstva u rukometu i Svjetskog prvenstva u hrvanju.

– Domaćinstva velikih sportskih događaja naš su interes. Drugačije je kada igramo pred svojim navijačima ili negdje drugdje. Domaćinstvo donosi i bolje rezultate naših sportaša, vidjeli ste na primjeru rukometa. Dečki u došli do kraja, do finala. Nakon Svjetskog prvenstva u rukometu imali smo povećano zanimanje djece za ovaj sport. Isto se dogodilo se i s hrvanjem. Osvojili smo medalju. Mislim da je to prva medalja nakon duljeg vremena – rekao je Glavina.