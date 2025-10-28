Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOGOMET

Stručni komentator MaxSporta dobro pamti taj šok na Poljudu kada se dogodio katastrofalan kiks

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
28.10.2025.
u 15:10

Cibalia je 2004. godine izbacila Hajduk u četvrtfinalu, a 1999. godine u polufinalu Hrvatskog kupa. Oba puta te su se senzacije dogodile na Poljudu

Hajduk je 2004. godine pretposljednji put bio prvak, a dvostruka kruna izmaknula mu je zbog katastrofalnog kiksa u Kupu – s današnjim suparnikom Cibalijom. Naime, Hajduk je u četvrtfinalu Kupa, u ožujku 2004. godine, najprije s Cibalijom u Vinkovcima odigrao 0:0, a potom u uzvratu na Poljudu izgubio 0:1. Tu utakmicu, odigranu 23. ožujka 2004., gledalo je s poljudskih tribina samo tisuću i petsto gledatelja. Strijelac za goste bio je Križanović, a s klupe ih je vodio Splićanin i hajdukovac Vjeran Simunić.

Hajduk je u toj utakmici vodio Zoran Vulić, koji je dva mjeseca kasnije bio smijenjen. Pa je posljednja tri kola prvenstva vodio Petar Nadoveza i – postao prvak. Za Hajduk su protiv Cibalije igrali: Balić, Vejić - stručni komentator MaxSporta, Vuković (Rukavina), Neretljak, Matos, Čačić, Grgurović (Carević), Fileković, Bule, Rački, Krpan.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Za Cibaliju su igrali: Marić, Leutar, Ivelj, Pernar, Križanović, Žgela (Andričević), Lajtman (Kovačević), Pavličić, Šuto, Ratković, Peraica (Greer). Izvjestitelj Večernjeg lista tada je igračem utakmice proglasio vratara gostiju Ivicu Marića - koji je obranio najmanje šest stopostotnih prilika Splićana.

Zanimljivo, Cibalia je bijele u Kupu šokirala i u ožujku 1999. godine, tada u polufinalu na jedanaesterce, također na Poljudu. Vinkovčani su slavili u prvoj utakmici s 2:1, potom je u uzvratu bilo 2:1 za Hajduk, a onda je junak gostiju postao vratar Miralem Ibrahimović obranivši 11-erac Josipu Skoki. Tako se Cibalia plasirala u finale, u kojemu ju je u Zagrebu svladao Osijek s 2:1. 
Ključne riječi
kup Cibalia Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja