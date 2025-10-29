Slavnom sportašu pogoršalo se stanje: Na jedno oko je slijep, a na drugo vidi 50 %

Prvak UFC-ove teške kategorije Tom Aspinall javio se prvi put nakon priredbe u Abu Dhabiju gdje je trebao prvi put braniti pojas. A glavni događaj UFC 321 eventa završio je u posljednjoj minuti prve runde kada je izazivač Ciryl Gane prste lijeve ruke zario u oba Tomova oka.

Borba je prekinuta, a Englez je zatražio pomoć. Nakon nekoliko minuta pauze i liječničkih konzultacija borba je proglašena ‘no contest’, piše Croring. Aspinall je prevezen u bolnicu, a na svom Instagramu objavio je video prikazani trenuci iz svlačionice i tijekom liječničke obrade.

– Toliko sam trenirao i što sad – rekao je ljutiti Aspinall u razgovoru s Danielom Cormierom:

– Što, dovraga, taj čovjek radi?

Cormier je u tom trenutku javno primijetio kako mu desno oko izgleda loše, na što je Tom odgovorio:

– Oba izgledaju loše. Dvaput ga je sudac upozorio. Dvaput! I opet je to napravio.

Tomov otac Andy Aspinall sada je otkrio da se stanje pogoršalo.

– Loše je. Nije dobro. Oko mu je malo zatvorenije nego što je bilo. Na desno oko još uvijek ništa ne vidi, rekao je da je još uvijek samo sivo. Testirali su ga i ništa nije mogao vidjeti. Na lijevo oko, 50 %, spustio se za otprilike četiri slova i onda nije mogao vidjeti slova prilikom testa. Dakle, jedno je stvarno, stvarno mutno, a jedno još uvijek ne radi – rekao je Andy Aspinall i dodao da njegova sina očekuju dodatne pretrage.