POČIVAO U MIRU

Čuveni sportaš (42) izgubio bitku s opakom bolesti: Na srceparajuću poruku nitko nije odgovorio

27.10.2025.
u 14:54

Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost preminuo u 42. godini

Tužna vijest pogodila je i šokirala NFL ligu. U 42. godini života preminula je bivša zvijezda američkog nogometa, Nick Mangold, zbog komplikacija uzrokovanih teškom bolesti bubrega. Prije samo dva tjedna Mangol se oglasio dirljivom porukom na društvenim mrežama da mu hitno treba transplantacija, ali donora ipak nije pronašao. 

- Godine 2006. dijagnosticiran mi je genetski poremećaj koji je doveo do kronične bubrežne bolesti. Nakon teškog ljeta započeo sam s dijalizom dok tražimo donora bubrega. Oduvijek sam znao da će ovaj dan jednom doći, ali mislio sam da imam više vremena. Nažalost, nitko od članova trenutačno ne može donirati bubreg, pa se obraćam vama – zajednici Jetsa i Ohio Statea. Trebam bubreg krvne grupe 0 - rekao je Mangold u emotivnoj objavi početkom listopada.

Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost Nick Mangold preminuo u 42. godini. Mangold je 2006. godine izabran u prvom krugu drafta iz sveučilišta Ohio State, igrao je samo za New York Jetse tijekom 11 godina karijere. Pritom je skupio je više od 160 utakmica, dva puta bio je izabran u All-Pro momčad, a u prvih deset sezona propustio je tek četiri utakmice.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva
Nick Mangold NFL

