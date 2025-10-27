Čuveni sportaš (42) izgubio bitku s opakom bolesti: Na srceparajuću poruku nitko nije odgovorio

Tužna vijest pogodila je i šokirala NFL ligu. U 42. godini života preminula je bivša zvijezda američkog nogometa, Nick Mangold, zbog komplikacija uzrokovanih teškom bolesti bubrega. Prije samo dva tjedna Mangol se oglasio dirljivom porukom na društvenim mrežama da mu hitno treba transplantacija, ali donora ipak nije pronašao.

Rest easy Nick Mangold.. My positive prayers & thoughts are with his family



Thru AJ, I’ve learned so much about him. The man, the dad, the husband, the teammate, the EVERYTHING great he was for everybody in his life.



The world lost a damn good man and obviously a legendary… pic.twitter.com/f675oNQFpV — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 26, 2025

- Godine 2006. dijagnosticiran mi je genetski poremećaj koji je doveo do kronične bubrežne bolesti. Nakon teškog ljeta započeo sam s dijalizom dok tražimo donora bubrega. Oduvijek sam znao da će ovaj dan jednom doći, ali mislio sam da imam više vremena. Nažalost, nitko od članova trenutačno ne može donirati bubreg, pa se obraćam vama – zajednici Jetsa i Ohio Statea. Trebam bubreg krvne grupe 0 - rekao je Mangold u emotivnoj objavi početkom listopada.

Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost Nick Mangold preminuo u 42. godini. Mangold je 2006. godine izabran u prvom krugu drafta iz sveučilišta Ohio State, igrao je samo za New York Jetse tijekom 11 godina karijere. Pritom je skupio je više od 160 utakmica, dva puta bio je izabran u All-Pro momčad, a u prvih deset sezona propustio je tek četiri utakmice.