Zagreb čeka dvoboj protiv europskog prvaka, u neugodnoj su situaciji

Rukometaši Zagreba sutra putuju u Magdeburg gdje će u srijedu (20.45 sati) igrati utakmicu 7. kola elitne skupine Lige prvaka. Zagrebaši ove sezone u Ligi prvaka još nisu osvojili nijedan bod, a idu u goste aktualnim europskim prvacima.

– Teško je nakon šest kola i bez osvojenih bodova vaditi se na gostovanju u Magdeburgu i jasna je stvar da su oni u toj utakmici favoriti. Riječ je o ekipi koja igra iznimno brz rukomet i koja je jedinstvena po tomu što je u stanju 60 minuta napadati jedan na jedan. Međutim, Zagreb ih je pobijedio i lani na domaćem parketu i mislim da je sportski vjerovati i pokušati iznenaditi. Jasno je da su prvaci Europe, da su možda i najbolja momčad Lige prvaka, ali isto tako mislim da ćemo i mi imati svoje šanse. Također je činjenica da oni imaju dosta težak raspored u Bundesligi i da možda neće biti na svom maksimumu u srijedu. Bilo kako bilo, mi ćemo čekati na svoju priliku i nadati se da možemo napraviti iznenađenje. Što se tiče našeg sastava, mogu reći da radimo dobro, ali da imamo izvjesnih problema s ozljedama. Tu su neke ozljede bitnih igrača od ranije, a od aktualnih ozljeda imamo nedovoljno spremna lijeva krila tako da još čekamo liječničko zeleno svjetlo da uopće vidimo tko putuje u Magdeburg. Na nama je da nastavimo naporno raditi, vjerovati i truditi se i da se nastavimo nadati da će doći i naših pet minuta. Sport zna biti okrutan, ali te zna i nagraditi – rekao je Andrija Nikolić koji ne pamti po dobrome svoje posljednje gostovanje u Magdeburgu.

Naime, Zagreb je tada uvjerljivo izgubio, a istu je večer Nikolić dobio otkaz. Bio je to tada šesti poraz Zagreba u skupini. Eventualnim sedmim porazom Nikolić bi nadmašio svoj negativni omjer na klupi Zagreba.

Zagreb je danas potpisao i novi sponzorski ugovor s vinarijom Coletti iz Jastrebarskog.

– Želio bih poželjeti iskrenu dobrodošlicu našem dragom prijatelju Franji Kolariću koji je dugogodišnji prijatelj kluba i bio je nam je prijateljski naklonjen i prije nego što je postao službeni sponzor našeg kluba – istaknuo je Vedran Šupuković, direktor kluba.