Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVLJE GOSTIJU

Arsenal se novom pobjedom vratio na vrh Premier lige, odluka pala s bijele točke

Premier League - Everton v Arsenal
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
20.12.2025.
u 23:22

Arsenal je došao do 12. pobjede i 39 bodova. Dva boda manje ima drugoplasirani Manchester City, a Aston Villa je treća s 33 boda i utakmicom manje, koju će odigrati u nedjelju (17.30 sati) na Villa Parku protiv Manchester Uniteda

Minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Evertona, nogometaši Arsenala su zadržali dva boda prednosti pred Manchester Cityjem i nakon 17. kola engleske Premier lige će biti na vrhu ljestvice. Jedini pogodak je postignut iz kaznenog udarca u 27. minuti, a siguran realizator bio je Viktor Gyoekers.

Arsenal je došao do 12. pobjede i 39 bodova. Dva boda manje ima drugoplasirani Manchester City, a Aston Villa je treća s 33 boda i utakmicom manje, koju će odigrati u nedjelju (17.30 sati) na Villa Parku protiv Manchester Uniteda.

Leeds United je na domaćem travnjaku s uvjerljivih 3-0 pobijedili Crystal Palace. Prva dva pogotka postigao je Dominic Calvert-Lewin (38, 45+4), a za 3-0 strijelac je bio Ethan Ampadu (60). U drugoj minuti sučevog dodatka Justin Devenny je iz kaznenog udarca smanjio na 3-1, ali je u samoj završnici Anton Stach postavio konačnih 4-1. Hrvatski reprezentativac Borna Sosa je ušao u 65. minuti.
Ključne riječi
Premier league Everton Arsenal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!