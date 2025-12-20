Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
LA LIGA

Real svladao Sevillu i približio se vodećoj Barceloni, gosti kraj dočekali s igračem manje

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
JUAN BARBOSA/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
20.12.2025.
u 23:11

Real Madrid je došao vodećoj Barceloni na bod zaostatka, ali Barcelona ima utakmicu manje. Sevilla je ostala na devetom mjestu ljestvice

U posljednjem subotnjem ogledu 17. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima nadjačali Sevillu s 2-0.

Real je poveo u 38. minuti kada je nakon ubačaja Rodryga najviši u skoku bio Bellingham i glavom pogodio za 1-0. Gosti iz Seville u 68. minuti su ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Marcao. Time su pokopane sve nade Seville koja se do kraja uglavnom branila i pokušala izbjeći uvjerljivi poraz iako je i domaći vratar Courtois imao nekoliko sjajnih obrana spriječivši goste da poentiraju.

Brazilac Rodrygo je prvo pogodio okvir vrata u 78. minuti, dok je u 86. na njemu napravljen prekršaj za jedanaesterac kojeg je za konačnih 2-0 realizirao Mbappe.

Real Madrid je došao vodećoj Barceloni na bod zaostatka, ali Barcelona ima utakmicu manje. Sevilla je ostala na devetom mjestu ljestvice.
Ključne riječi
La Liga Sevilla Real Madrid

