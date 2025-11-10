Ikona HNL-a otkriva zašto je Hajduk najbliže tituli i kako su na Poljudu riješili problem koji ih muči 20 godina

Igor Musa, ikona HNL-a i bivši nogometaš koji je, između ostalih klubova igrao u Hajduku i Rijeci, u Večernjakovoj sportskoj emisiji Stativa, komentirao je aktualnu krizu u Dinamu.

- Naravno da me iznenadila Dinamova izvedba u Istri i poraz koji je potvrdio da je momčad Marija Kovačevića definitivno ušla u krizu. Naravno, sve se reflektira lošijim igrama i rezultatima. Polako na vidjelo izlaze loše stvari iz svlačionice i vidi se da u njoj nešto ne štima - počeo je Musa.

Statistički gledano, izvedba protiv Istre, bila je jedna od Dinamovih najboljih utakmica, no u tome je vjerojatno i nogometna draž. Očito Kovačevićeva momčad u ovom trenutku ima nepremostivu mentalnu barijeru?

- Kazano nogometnim žargonom, sigurno Dinamovi igrači imaju problemu glavama. Ulazak u utakmicu nije im se dobro posložio. Neću ulaziti u Kovačevićevu domenu, no očito u utakmicu nisu ušli čiste glave. Neki problemi ih muče, to je očito već nekoliko utakmica i problem se nakuplja. Svaka nova utakmica stvara im dodatni pritisak javnosti, medija, navijača. Nije im lako. Sada su u još većem problemu i moraju se s tim nositi...

Kovačević ostaje trener, iako se odmah nakon utakmice pojavila informacija da je puno bliže izlaznim vratima. Što mu je sada činiti?

- Sigurno će im ova reprezentativna stanka doći u idealnom trenutku i njima će najviše odgovarati. Ne znamo kakvi su problemi u svlačionici. No, sigurno Kovačević mora napraviti rez u svlačionici, detektirati probleme, je li to jedan ili više igrača. Puno je novih igrača i kada momčadi ide loše, znam to iz iskustva, dolazi do podjela u svlačionici. Kave se ispijaju u klanovima, a igrači traže alibije i podršku nekih drugih suigrača. Iz onog što vidim na travnjaku, taj problem vjerojatno postoji. Trener mora riješiti taj problem, hoće li netko od igrača stradati kao primjer, to ćemo tek vidjeti.

Kada se priča o Kovačeviću, od prvog dana nuđene su teze koje propitkuju njegov autoritet i sposobnost viđenja Dinamove svlačionice. Koje to vještine trener mora demonstrirati u nadolazećem razdoblju?

- Sada već ima određeno iskustvu, u odnosu na trenutak kada je došao u Dinamo. Prošao je već nekih turbulentnih razdoblja. Ključna će mu biti podrška uprave kluba. Ako ima odriješene ruke, mora biti rigorozan i oštar, ako se misli spasiti i donijeti klubu bolje rezultate.

Igrački gledano, Dinamo bi trebao bolje izgledati jer je u momčad uloženo dvadesetak milijuna eura?

- Kada dođu dva-tri nova igrača, puno je, no kada ih je petnaestak, onda je to veliki posao kojeg trebate obaviti da bi sustav funkcionirao. Naravno, bilo je promašaja, neki su na početku pokazali lažnu sliku, neki se još nisu adaptirali. I stoga je ova kriza vjerojatno i normalna pojava. A tko su prava pojačanje, to ćemo tek vidjeti, a na zimu će biti sigurno napravljena dodatna selekcija, bez obzira na troškove.

U razgovoru s našim novinarom Željom Jankovićem, također se Musa dotaknuo i Hajdukove renesanse.

- Hajduk se stabilizirao, izvedbe momčadi su smislene. Ne zaboravite da su na početku sezone i oni bili u krizi, ispali su iz Europe i to nije baš najbolje izgledalo. Trener je nekako preživio i u nastavku je ostao vjeran ideji kako bi ta momčad trebala izgledati. Momčadi je trebalo vremena da usvoje ideje, nitko ne može pogoditi momčad odmah na početku, to je dugotrajan proces. Tko god igra u prvih 11, čini mi se da zamisli Gonzala Garcije provodi na travnjaku. Sigurno je za pohvalu plejada mladih igrača iz škole i mislim da to treba biti polazišna točka kluba. Domaći igrači, potom oni iz HNL-a, a tek onda stranci, to bi trebao biti smjer, ne samo Hajduka.

Gledano zanatski, što je Gonzalo Garcia donio Hajduku?

- Nametnuo se kao trener koji zna provesti ideje, ne bježi od toga da igračima promijeni poziciju. Primjerice, rotirao je Šegu i Rebića, što se pokazalo dobrim rješenjem. Kada vidi da nešto ne štima, odmah mijenja - naglašava Musa.

Napokon, ova momčad ima drugačiju mentalnu stabilnost ili barem takve okolnosti oko kluba?

- Čini se da su napredovali i u tom smislu. Svaka im je utakmica novo dokazivanje i novi pritisak. A taj pritisak u Hajduku, kao što već svi znamo, posebna je priča...

Možete li se sjetiti nekog vašeg iskustva ili anegdote kojom biste eventualno dočarali taj pritisak?

- Ima ih više, a niti jedna nije za javnost - smije se Musa i nastavlja:

- Boriš se sam sa sobom i svojim mislima...

Posebice kada ne smiješ izaći nakon loše izvedbe. Onda je najbolje ostati doma. Jasno, u tom smislu moraš sve napraviti da iziđeš iz krize. Hajduku, srećom, sada ide dobro i čini mi se da su na pravo tragu da imaju kontinuitet kakav nisu imali dugo vremena. Četiri boda prednosti nisu mala stvar, nadam se da će tako nastaviti...

Da će Hajduk biti prvak?

- Naravno.

Hajduk napokon ubire plodove s brojnim talentima iz škole, koncept 'hajdukove dice' napokon ima smisla?

- Slažem se, dosta trenera plaši se u igru staviti mlade igrače ali bez toga nema napretka niti boljitka za hrvatski nogomet. Hajduk ima nekolicinu sjajnih mladih igrača kojima je trener hrabro dao šansu. To je pokazatelj kako bi stvari u budućnosti trebale izgledati - zaključio je Igor Musa.