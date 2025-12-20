Juventus slomio žilavu Romuu u derbiju, gosti prvi put ove sezone primili dva gola na jednoj utakmici

Juventus je poveo u 44. minuti nakon lijepe, brze i precizne akcije koju je zaključio Francisco Conceicao pogodivši suprotni kut za 1-0. U 70. minuti se Juventus približio pobjedi kada je Openda iz blizine zabio za 2-0. Mala nada se za Rimljane rodila u 76. minuti kada je Baldanzi smanjio na 1-2, ali gosti se do kraja ipak nisu uspjeli došuljati barem do boda. Ove subote Roma je po prvi puta ove sezone u prvenstvu primila dva pogotka na jednoj utakmici. Juventus je ostao peti na ljestvici, ali je sada stigao samo na bod zaostatka od Rome koja je četvrta.

U prvoj utakmici 16. kola nije bilo pobjednika, u Rimu su nogometaši Lazija i Cremonesea odigrali dvoboj bez pogodaka. Dogodila se time još jedna ligaška utakmica Lazija s malim brojem golova. Na susretima dva rimska prvoligaša, Lazija i Rome, postiže se najmanje pogodaka u Serie A, manje od dva prosječno po susretu.

Lazio je i treću ligašku utakmicu u nizu ostao neporažen, ima pobjedu i dva remija. Cremonese je u posljednja četiri ligaška dvoboja upisao dvije pobjede, remi i poraz. U sudačkoj nadoknadi gosti su ostali s igračem manje, ali je ostalo premalo vremena da Rimljani to iskoriste pogotkom. Hrvatski nogometaš Toma Bašić zbog crvenog kartona nije nastupio za Lazio. Nedjeljni parovi ovog kola su Cagliari - Pisa, Sassuolo - Torino, Fiorentina - Udinese i Genoa - Atalanta.