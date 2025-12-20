Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Juventus slomio žilavu Romuu u derbiju, gosti prvi put ove sezone primili dva gola na jednoj utakmici

Serie A - Bologna v Juventus
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
20.12.2025.
u 22:49

Nogometaši Juventusa osvojili su tri domaća boda ove subote, u Torinu su svladali Romu s 2-1 u derbi susretu 16. kola talijanske Serie A

Juventus je poveo u 44. minuti nakon lijepe, brze i precizne akcije koju je zaključio Francisco Conceicao pogodivši suprotni kut za 1-0. U 70. minuti se Juventus približio pobjedi kada je Openda iz blizine zabio za 2-0. Mala nada se za Rimljane rodila u 76. minuti kada je Baldanzi smanjio na 1-2, ali gosti se do kraja ipak nisu uspjeli došuljati barem do boda. Ove subote Roma je po prvi puta ove sezone u prvenstvu primila dva pogotka na jednoj utakmici. Juventus je ostao peti na ljestvici, ali je sada stigao samo na bod zaostatka od Rome koja je četvrta.

U prvoj utakmici 16. kola nije bilo pobjednika, u Rimu su nogometaši Lazija i Cremonesea odigrali dvoboj bez pogodaka. Dogodila se time još jedna ligaška utakmica Lazija s malim brojem golova. Na susretima dva rimska prvoligaša, Lazija i Rome, postiže se najmanje pogodaka u Serie A, manje od dva prosječno po susretu.

Lazio je i treću ligašku utakmicu u nizu ostao neporažen, ima pobjedu i dva remija. Cremonese je u posljednja četiri ligaška dvoboja upisao dvije pobjede, remi i poraz. U sudačkoj nadoknadi gosti su ostali s igračem manje, ali je ostalo premalo vremena da Rimljani to iskoriste pogotkom. Hrvatski nogometaš Toma Bašić zbog crvenog kartona nije nastupio za Lazio. Nedjeljni parovi ovog kola su Cagliari - Pisa, Sassuolo - Torino, Fiorentina - Udinese i Genoa - Atalanta.
Ključne riječi
Serie A Roma Juventus

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!