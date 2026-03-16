NAJVEĆA PROMJENA

Dinamova legenda o bivšem sportskom direktoru plavih: 'Nismo ga vidjeli šest mjeseci'

Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade
Marko Seper/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
16.03.2026.
u 21:34

Ne želim ništa loše govoriti o njemu, ali preskočio je par stepenica i zato smo bili tu gdje jesmo. U tom zimskom prijelaznom roku nisu se dovela potrebna pojačanja, vidjeli smo u kojem smjeru ide

Zvonimir Boban krajem prošle sezone vratio se u Dinamo te preuzeo ulogu predsjednika i uveo zagrebački klub u novu eru. Ipak, promjene u Dinamu krenule su i ranije, dva mjeseca ranije, kada je otkaz dobio tadašnji sportski direktor Marko Marić nakon dva vrlo loše odrađena prijelazna roka.

Marić je trpio teške kritike na mjestu prvog čovjeka sportske politike Dinama. Promašivalo se i s igračima i s trenerima, a novi uvid u Marićevo poslovanje na Maksimiru dao je legendarni napadač Dinama Tomislav Šokota. Bivši igrač Porta i Benfice danas radi kao Dinamov skaut, a u najnovijoj epizodi podcasta Zona Dinamo rekao je kako je izgledala sakutska služba pod Marićem:

- Jednostavno, to je ogroman posao i ti moraš krenuti od dolje da jednog dana možeš biti sportski direktor. Dinamo je klub koji traži sve najbolje, to nije krenulo u najboljem smjeru. To je bilo jedno prijelazno razdoblje gdje nije bilo sve napravljeno kako treba - započeo je Šokota:

- Mi skauti smo, kako se kaže, bili u zoološkom vrtu, kako je tamo zapadna tribina, skoro kod Bad Blue Boysa. Kada je došao novi predsjednik, sada smo drugi ured do njega - dodao je.

Šokota je rekao i kako Marić uopće nije imao odnos ni suradnju s klupskim skautima:

- Ja kada sam došao u studenom, tadašnji sportski direktor nikada nije došao kod nas u tri mjeseca. Moji kolege kažu da nije došao šest mjeseci. Mislim da sam vam sve rekao. Ne želim ništa loše govoriti o njemu, ali preskočio je par stepenica i zato smo bili tu gdje jesmo. U tom zimskom prijelaznom roku nisu se dovela potrebna pojačanja, vidjeli smo u kojem smjeru ide - zaključio je.
Komentara 1

BS
Blue_shirt
22:27 16.03.2026.

A onda ste odlucili otpustiti sve do jednog igrača u roku od tjedan dana i doveli 18 novih. Koliko je to strucnjaka u tjedan dana analiziralo sve vrline i mane 18- i 18+ dakle skoro 40tak kad pridodas i juniore... Ili ste mozda samo tako bez ikakve procjene rekli ovi van ovi unutra. Koliko ste vi prekocili stepenica za barem 3kata... :)

Današnji Dinamo efikasan je kao rijetko u povijesti, mogli bi srušiti rekord star više 11 godina

Dinamo je u dosadašnjih 26 kola postigao 63 pogotka i nastavi li ovako, mogao bi srušiti i svoj rekord po broju postignutih pogodaka na kraju sezone. Najviše ih je postigao u sezoni 2014./15., kada je 85 puta matirao suparničke vratare. No nakon 26 kola, koliko je sada odigrao, plavi su samo jednom postigli više, u sezoni 2020./21., kada su 64 puta tresli suparničke mreže

