Dinamova legenda o bivšem sportskom direktoru plavih: 'Nismo ga vidjeli šest mjeseci'

Zvonimir Boban krajem prošle sezone vratio se u Dinamo te preuzeo ulogu predsjednika i uveo zagrebački klub u novu eru. Ipak, promjene u Dinamu krenule su i ranije, dva mjeseca ranije, kada je otkaz dobio tadašnji sportski direktor Marko Marić nakon dva vrlo loše odrađena prijelazna roka.

Marić je trpio teške kritike na mjestu prvog čovjeka sportske politike Dinama. Promašivalo se i s igračima i s trenerima, a novi uvid u Marićevo poslovanje na Maksimiru dao je legendarni napadač Dinama Tomislav Šokota. Bivši igrač Porta i Benfice danas radi kao Dinamov skaut, a u najnovijoj epizodi podcasta Zona Dinamo rekao je kako je izgledala sakutska služba pod Marićem:

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jednostavno, to je ogroman posao i ti moraš krenuti od dolje da jednog dana možeš biti sportski direktor. Dinamo je klub koji traži sve najbolje, to nije krenulo u najboljem smjeru. To je bilo jedno prijelazno razdoblje gdje nije bilo sve napravljeno kako treba - započeo je Šokota:

- Mi skauti smo, kako se kaže, bili u zoološkom vrtu, kako je tamo zapadna tribina, skoro kod Bad Blue Boysa. Kada je došao novi predsjednik, sada smo drugi ured do njega - dodao je.

Šokota je rekao i kako Marić uopće nije imao odnos ni suradnju s klupskim skautima:

- Ja kada sam došao u studenom, tadašnji sportski direktor nikada nije došao kod nas u tri mjeseca. Moji kolege kažu da nije došao šest mjeseci. Mislim da sam vam sve rekao. Ne želim ništa loše govoriti o njemu, ali preskočio je par stepenica i zato smo bili tu gdje jesmo. U tom zimskom prijelaznom roku nisu se dovela potrebna pojačanja, vidjeli smo u kojem smjeru ide - zaključio je.