Vulgaran odgovor McGregora na najavu da mu oduzimaju pojas

Conor McGregor bi narednog vikenda u Brooklynu trebao ostati i bez svog drugog UFC pojasa, onog u lakoj kategoriji koji je osvojio prije godinu i pol dana, ali ga nikada nije branio. U trenutku kada Dana White opasa ili Khabiba Nurmagomedova ili Maxa Hollowayja radit će se o pravom UFC pojasu, a onaj koji Irac i dalje ima u svom domu će postati tek uspomena na neka druga vremena, piše Fightsite.

Da je to tako i da je UFC napokon odlučio presjeći ovu 'noćnu moru' koja ih je mučila dugo vremena, ponovno je potvrdio čelnik elitne promocije Dana White. U srijedu je na press konferenciji ponovio da Irac ostaje bez pojasa.

Očekivano, to nije najbolje sjelo 'The Notorioiusu' koji je odmah brže bolje pohitao na društvene mreže kako bi prokomentirao svoj stav. A on je bio prilično vulgaran.

- Ništa mi vi nećete uzeti, nećete ništa učiniti p...e - napisao je McGregor.

Tijekom press konferencije predsjednik UFC-a je također ponovio da će se Irac sa stopostotnom sigurnošću tijekom 2018. vratiti u oktagon. Hoće li se tada pojaviti sa svojim pojasem ili ne, tek je za vidjeti. Nikakav točniji vremenski okvir, kao i potencijalni protivnik nisu otkriveni.

Narednog vikenda u Braclays Centru će se boriti McGregorov klupski kolega Artem Lobov pa se očekivalo da bi i Conora mogli vidjeti u dvorani, no to se neće dogoditi.