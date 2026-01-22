Što je pokazalo EP u rukometu? Dobili smo novu silu, a Danci nisu svemoćni

Završen je pretposljednji dan preliminarne faze Europskog rukometnog prvenstva koji je donio nevjerojatne rasplete i kompletirao listu putnika u glavni krug. Portugal je šokirao favoriziranu Dansku, dok je Švicarska nakon rekordne pobjede prolazak dočekala zahvaljujući pobjedi Slovenije.

Gidsel nije svemoćan

Nakon što su ostvarili dvije uvjerljive pobjede, Danci su neočekivano izgubili od Portugala (29:31) i u drugi krug ulaze bez bodova, dok Portugalci prenose dva boda. Ovo je prvi put da je portugalska reprezentacija pobijedila aktualne svjetske i olimpijske prvake, pa i ne čudi što su Portugalci slavili kao da su osvojili naslov. Portugal su do velike pobjede predvodili Francisco Costa i Martim Costa s po devet golova, dok su na drugoj strani najefikasniji bili Mathias Gidsel s osam i Simon Pytlick sa šest golova.

– Nismo igrali dobro. Posebno u napadu, radili smo previše pogrešaka koje inače ne radimo, pogrešaka koje su nas na kraju koštale. U drugom poluvremenu naša obrana i vratari nisu uspjeli zaustaviti njihove napade. Moram reći, Portugal je igrao jako dobro i apsolutno zasluženo je pobijedio – rekao je Nicolaj Jacobsen, izbornik Danske, dok je vratar Kevin Møller dodao: – Izgubili smo od bolje momčadi. Portugalci su igrali jako, stavili su nas pod ogroman pritisak i natjerali na tehničke pogreške. Vidio sam borbu i odlučnost u našim redovima, ali na kraju dana, oni su zaslužili ova dva boda.

S druge strane, u portugalskom taboru vladala je neopisiva euforija. Pivot Luís Frade jedva je pronalazio riječi kojima bi opisao osjećaje nakon posljednjega sučeva zvižduka.

– Teško je ovo opisati riječima. Bili smo savršeni u mnogim segmentima igre, od vratara koji su nam pomogli ključnim obranama do obrane koja je bila perfektna u zaustavljanju moćnog danskog napada. Nevjerojatan je osjećaj znati da smo prošli u drugi krug s dva boda nakon ovakve pobjede – rekao je Frade.

Njegov suigrač, Salvador Salvador, otkrio je kako je momčad pronašla snagu nakon neočekivanog remija protiv Sjeverne Makedonije.

– Nakon te utakmice bili smo utučeni, ali danas se svi smijemo. Pobijedili smo 'nepobjedivu' Dansku, ali moramo ostati čvrsto na zemlji. Ovo je samo jedna pobjeda, iako ogromna.

Najnevjerojatnija priča svakako je ona švicarske reprezentacije, koju s klupe vodi legendarni igrač Andy Schmid. Uoči posljednjeg kola Švicarci su imali samo jedan bod i negativnu gol-razliku od -3, dok su njihovi izravni konkurenti, Farski Otoci, imali tri boda i impresivnu gol-razliku od +13. Računica je bila brutalno teška: trebala im je pobjeda protiv Crne Gore sa što većom razlikom, a zatim i pobjeda Slovenije protiv Farskih Otoka. Švicarci su svoj dio posla odradili na nestvaran način, ostvarivši rekordnu pobjedu u povijesti svojih nastupa na Eurima rezultatom 43:26. Time su ne samo srušili svoj prethodni rekord od sedam golova razlike iz 2020. godine već su i svoju gol-razliku podigli na +14. Nakon obavljena posla sve su oči bile uprte u dvoboj Slovenije i Farskih Otoka. Svaka pobjeda Slovenije vodila ih je dalje. Na kraju, slovenska pobjeda od 30:27 gurnula je Švicarsku u glavni krug prvi put nakon 2004. godine

Dok su Švicarci slavili, rukometaši Farskih Otoka proživljavali su sportsku tragediju. Senzacija turnira, predvođena 22-godišnjim čudom od igrača, Ólijem Mittúnom, i nošena tisućama fanatičnih navijača, bila je na korak do ostvarenja sna. Njihova rukometna bajka, koja je uključivala i prvu povijesnu pobjedu na Euru, imala je gorak kraj. U napetoj utakmici protiv Slovenije Farski Otoci borili su se lavovski. Nakon što su Slovenci vodili veći dio prvog poluvremena, hrabri su otočani na početku drugog dijela čak i preuzeli vodstvo. Utakmica je bila u potpunom egalu sve do posljednje četvrtine, kada se Slovenija, predvođena fantastičnim Domenom Makucom, koji je postigao deset golova, uspjela odvojiti. Ipak, Farski Otoci nisu se predavali te su se dvije minute prije kraja vratili na samo dva gola zaostatka s napadom za priključak. Na kraju nisu imali snage za potpuni preokret, a pobjeda Slovenije značila je kraj njihova sna o prolasku dalje, unatoč osvojena tri boda, jednako kao i Švicarska, koja je prošla zbog bolje ukupne gol-razlike.

Presudio timski duh

– Rekao bih da su presudili borba, obrana i disciplina u napadu. Kao što smo rekli u svlačionici, sve što smo dogovorili, napravili smo na terenu. To je ono što svaki trener želi. Rasli smo iz utakmice u utakmicu.– rekao je Uroš Zorman, izbornik Slovenije, zahvalivši i brojnim slovenskim navijačima.

Slično je razmišljao i igrač utakmice Domen Makuc.

– Presudio je naš timski duh, koji je fantastičan. Mislim da smo danas prvi put od prve minute igrali onako kako smo se dogovorili. Naš plan bio je proći u drugi krug, a kada to napravite s dva boda, još je bolje – rekao je Makuc.

Dan za pamćenje imala je i reprezentacija Italije, koja je nakon dugih 28 godina čekanja napokon upisala svoju prvu pobjedu na Europskom prvenstvu. U neizvjesnom dvoboju protiv Poljske izabranici Boba Hanninga slavili su s 29:28 i tako na najljepši mogući način završili svoj nastup na prvenstvu.