McGregor na vulgaran način prokomentirao ozljedu Fergusona

Bilo je samo pitanje vremena kada će se na cijelu situaciju oko glavne borbe UFC 223 priredbe osvrnuti Conor McGregor, piše Fight Site.

Podsjetimo, jučer se zbog bizarne ozljede iz meča s Khabibom Nurmagomedovom povukao Tony Ferguson, a na njegovo je mjesto uskočio prvak iz perolake – Max Holloway. Četvrti je to put da fanovi ostaju bez borbe između ‘El Cucuyja’ i neporaženog Dagestanca pa je u tom smjeru i svojom reakcijom ciljao još uvijek aktualni UFC-ov prvak.

These fools pull out more times than I do with my dick.