Parker: Joshua nije Bog nego ljudsko biće i ja ću ga slomiti

Anthony Joshua, svjetski teškaški prvak po verzijama IBF, WBA i IBO, u subotu će biti bogatiji za 28 milijuna USD. Bez obzira kako će završiti njegova borba sa Novozelanđaninom Josephom Parkerom (WBO prvakom), to je svota koja će mu sigurno pripasti, baš kao što i njegov protivnik, pa makar ga i iznijeli iz ringa, može računati na honorar od 18 milijuna USD. Jer u boksu nije kao u tenisu, nego se svote dogovaraju prije borbe.

Tko god boksa sa Joshuom, a on je veliki marketinški mamac, taj će si osigurati egzistenciju pa tako i Parker koji bi nakon subotnjeg kreševa u Cardiffu mogao otići u zaborav. Ali s velikom financijskom zadovoljštinom.

Uostalom, Joshua mu je već poručio da neće doživjeti sudačku odluku:

- Razlika je u tome što ja znam kontrirati, a još nisam vidio Parkera da to čini. Kaznit ću ga kada me napadne, čak i kada bude samo razmišljao da me napadne. Bit će to teška borba za njega između pete i osme runde. Zapravo, Parker će nestati između osme i devete runde.

U posljednje tri pobjede, Parker nije izgledao kao čovjek koji bi mogao detronizirati Joshuu, no i takav najavljuje da će biti opasnost za trostrukog prvaka.

- Reći da nema ljudskog bića koje ga može pobijediti jest arogancija, ali i nešto što nije točno. Naravno da je i on pobjediv. Ja sam kondicijski spreman za 12 rundi i ako ga čisto pogodim, on je gotov jer ja mu neću dati priiku da se oporavi kao što je to bio slučaj u borbi s Kličkom. Nije Joshua Bog, nego ljudsko biće i ja ću ga pobijediti.

Ako to ipak ne bude tako i ako pobijedi Joshua, Britanca u kolovozu čeka još jedna obrana, a potom bi se mogao dogoditi dugo očekivani okršaj sa Amerikancem Deontayjem Wilderom.