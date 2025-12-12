Sopić: Nekada je dobro dobiti i šamarčinu. Rekao sam igračima da moraju dati neki minimum

Nogometaši Osijeka izlaz iz rezultatske krize, koja traje već dva i pol mjeseca, tražit će u sutrašnjem dvoboju protiv Gorice (15 sati). Bijelo-plavi love prvu pobjedu nakon devet uzastopnih neuspjeha, i to samo šest dana nakon najtežeg poraza doživljenog na Opus Areni 1:5 protiv Istre.

Trener Željko Sopić na konferenciji za medije preuzeo je odgovornost, ali je istaknuo kako o problemima neće javno govoriti.

– Ja sam potpuno svjestan situacije, ali da ću analizirati pred medijima svoje igrače, neću. Nisam ni trener ni čovjek koji će prljavo rublje iznijeti u javnost. Ono što imam reći svojim igračima, ja im kažem direktno u oči u četiri zida. Neću ništa stavljati u celofan – poručio je Sopić, koji je igračima jasno dao do znanja što od njih očekuje.

– Rekao sam im da postoji neki minimum minimuma koji se mora dati kad istrčiš na teren za bilo koji klub na svijetu. Minimum je da daš sve za taj dres i grb.

Sljedeći protivnik je Gorica, klub za koji Sopića vežu posebne emocije.

– Imaju dosta iskusnih igrača koji već imaju puno ovakvih bitaka u nogama. Čeka nas jedna teška utakmica. S druge strane, mislim da nam je ovaj šamar koji smo dobili od Istre čak dobrodošao.