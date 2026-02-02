Hrvati iznenadili Sigurdssona u tri sata ujutro: 'Nisam ovo očekivao'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za treće mjesto u Herningu u Danskoj pobijedila Island s 34:33. Iako je doček bio planiran u Zagrebu, do dogovora nije došlo jer su rukometaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson, što Grad Zagreb nije prihvatio.

Unatoč svemu, rukometaši su u Zagrebu dočekani u tri sata ujutro u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman, gdje se okupio velik broj građana, navijača, ali i političkih predstavnika. Atmosfera je bila emotivna, a reprezentativci su se zadržali u druženju s okupljenima, dijelili fotografije i slavili broncu s onima koji su ih došli pozdraviti usred noći.

Izbornik Dagur Sigurdsson nije skrivao iznenađenje zbog prizora koji ih je dočekao po povratku u domovinu.

"Nisam ovo očekivao, lijepo je", poručio je islandski stručnjak sinoć u tri sata ujutro.