Zagreb neće pozdraviti rukometaše. Pogledajte što Danci spremaju prvacima, bit će i - palačinki

Danska rukometna reprezentacija ispisala je povijest. Pobjedom protiv Njemačke 34:27 u finalu Europskog prvenstva odigranom u Herningu, Danci su postali tek druga nacija u povijesti, nakon Francuske, koja istovremeno drži naslove europskog, svjetskog i olimpijskog prvaka. Apsolutnu dominaciju potvrdili su pred svojom publikom, a za najboljeg igrača turnira proglašen je njihov fantastični Mathias Gidsel. Logičan slijed događaja je veličanstvena proslava koju za ponedjeljak poslijepodne priprema glavni grad Kopenhagen. Tisuće navijača okupit će se na Trgu gradske vijećnice kako bi pozdravili svoje zlatne dečke, koji će se u 17 sati pojaviti na čuvenom balkonu. Cijeli događaj trajat će satima, uz glazbu, govore i neviđenu euforiju.

Ono što danski doček čini posebnim jest i kulinarska tradicija. Naime, igrače i stručni stožer u gradskoj vijećnici dočekat će gradonačelnica Sisse Marie Welling, ali i tradicionalne palačinke, poznate kao "Rådhuspandekager". Riječ je o običaju starom gotovo stotinu godina, rezerviranom isključivo za najveće sportske heroje, nagrađivane umjetnike i znanstvenike te strane državnike. Dok će igrači slaviti s navijačima, unutar vijećnice bit će počašćeni delicijom koja simbolizira najveću čast koju im grad može iskazati. Predsjednik Danskog rukometnog saveza, Torsten Laen, izjavio je kako je momčad ujedinila cijelu Dansku te da se nada kako će se navijači u ogromnom broju pojaviti na trgu da im zahvale.

Istovremeno, u Hrvatskoj potpuno drugačija slika. Naši su rukometaši ostvarili fantastičan uspjeh osvojivši brončanu medalju pobjedom protiv Islanda 34:33, no umjesto slavlja na Trgu bana Jelačića, doček je otkazan. Do razlaza je došlo zbog neslaganja između Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Zagreba oko glazbenog programa. Igrači su, naime, izrazili želju da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson, što gradska vlast nije odobrila. HRS je nakon toga priopćio da, budući da se želja igrača ne može ispoštovati, organiziranog dočeka na glavnom gradskom trgu neće biti.

Tako je sportska radost ostala u sjeni političko-društvenog spora. Umjesto da ih pozdrave tisuće navijača, brončane rukometaše u gluho doba noći, oko tri sata ujutro, u zračnoj luci dočekao je tek ministar turizma i sporta, a tijekom ponedjeljka primio ih je i premijer. Pozornica i razglas koji su već bili postavljeni na Trgu bana Jelačića uklonjeni su, ostavljajući gorak okus i poruku da su dvije nacije na potpuno različite načine proslavile uspjehe svojih sportaša. Dok jedni jedu pobjedničke palačinke, drugi su ostali bez fešte.