Invazija Hrvata na Herning: Poznat puni plan puta za sve koji rukometaše žele podržati uživo

Hrvatska rukometna reprezentacija s 27:25 svladala je Mađarsku u posljednjem četvrtom kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona tako su osigurali plasman u polufinale na drugom uzastopnom velikom natjecanju i sada čekaju protivnika u polufinalu, a zna se da će to biti ili Njemačka ili favorit turnira Danska.

Hrvatski rukometni savez već je najavio organizirani put na završnicu turnira izbori li Hrvatska mjesto među četiri najbolje reprezentacije Europe, a kako se to dogodilo, poznat je i plan puta za sve one koji reprezentaciju podržati uživo.

On izgleda ovako:

30.01.2026. | ZAGREB - BILLUND - HERNING - AARHUS

Sastanak sudionika putovanja u 10:00 sati u Zračnoj luci Zagreb. Polijetanje posebnog zrakoplova na direktnom letu za Billund u 12:00 sati. Predviđeno slijetanje u Billund u 14:00 sati. Po obavljanju graničnih i carinskih formalnosti slijedi organizirani odlazak autobusom do dvorane Jyske Bank Boxen na utakmicu polufinala Europskog prvenstva u rukometu s početkom u 17:45 sati. Nakon utakmice slijedi vožnja autobusom do hotela u Aarhusu. Smještaj u hotel. Noćenje.

31.01.2026. | AARHUS

Doručak u hotelu. Slobodan dan za vlastito istraživanje Aarhusa. Aarhus, drugi najveći grad Danske, spoj je bogate vikinške povijesti i moderne skandinavske atmosfere. Grad nudi brojne atrakcije, poput otvorenog muzeja Den Gamle By, Muzeja moderne umjetnosti ARoS s poznatom panoramom "Rainbow", slikovite Latinske četvrti te muzeja Moesgaard. Uz to, šetnica uz luku, botanički vrt i impozantna katedrala čine Aarhus idealnim za šetnje i istraživanje. Živahna gradska atmosfera, kafići i restorani dodatno upotpunjuju doživljaj ovog šarmantnog danskog grada. Noćenje.

01.02.2026. | AARHUS - HERNING - BILLUND

Doručak u hotelu. Odjava iz hotela do 10:00 sati. Oko 12:00 sati slijedi organizirani odlazak do dvorane Jyske Bank Boxen na utakmicu za 3. mjesto Europskog prvenstva u rukometu s početkom u 15:15 sati. Finale je na rasporedu u 18:00 sati. Nakon proglašenja pobjednika i ceremonije zatvaranja Europskog rukometnog prvenstva, oko 21:00 sati, slijedi organizirani transfer autobusom do zračne luke u Billundu.

02.02.2026. | BILLUND - ZAGREB

Direktan let posebnim zrakoplovom za Zagreb s polaskom u 01:00 sati. Predviđeno slijetanje u Zračnu luku Zagreb oko 03:00 sati.