Ništa od zatišja: Počinje novi svjetski spektakl, čeka nas još navijanja za Hrvatsku

Nakon što su nas rukometaši razmazili sjajnim igrama i brončanom medaljom osvojenom na netom završenom Europskom prvenstvu, valja nam se okrenuti novim sportskim uzbuđenjima. Ovoga tjedna, točnije u petak, počinju Zimske Olimpijske igre koje se održavaju u Milanu i Cortini. ZOI traju od 6. do 22. veljače, a Hrvatska će na njima imati ukupno 14 predstavnika, šest u muškoj te osam u ženskoj konkurenciji.

U ovom uvodnom, nultom tjednu natjecanja Hrvatska će imati predstavnike u dva događaja. U subotu, 7. veljače u utrci na 10 kilometara nastupit će skijaške trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol, a dan kasnije u muškoj konkurenciji u istoj disciplini i Marko Skender. Inače, svečano otvaranje ZOI na programu je 6. veljače u 20 sati na stadionu San Siro u Milanu. Cijeli program moći ćete pratiti na HTV 2.

Hrvatska sportska javnost imat će priliku i u ovome tjednu navijati za jednu našu reprezentaciju u završnici Europskog prvenstva. Riječ je o našoj futsal vrsti koja će u srijedu od 17 sati u ljubljanskim Stožicama igrati polufinale Eura protiv jake Španjolske. Veliki rezultat postigli su izabranici Marinka Mavrovića nakon prolaska uvodne skupine i pobjede protiv Armenije u četvrtfinalu. Dvoboj je na rasporedu na platformi Voyo.

Što se tiče nogometnih zbivanja, ovog ćemo tjedna imati završnicu 20. i cijelo 21. kolo HNL-a. Već danas od 18 sati na Maksimiru će igrati Dinamo i Vukovar, a novo kolo traje od petka do nedjelje. Bit će zaključeno derbijem između Rijeke i Dinama na Rujevici, u nedjelju od 17.45 sati uz prijenos na MAX Sport 1.

Nogometaše Milana, među kojima je jasno i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, ovoga utorka od 20.45 sati očekuje susret 23. kola Serie A, na gostovanju kod Bologne. Rossoneri ovoga tjedna neće imati dvije utakmice, njihov domaći susret protiv Coma koji se trebao igrati u nedjelju odgođen je zbog otvaranja ZOI, upravo na San Siru.

U bogatom europskom nogometnom vikendu najzanimljiviji dvoboj bit će onaj na Anfieldu između Liverpoola i Manchester Cityja koji je na rasporedu u nedjelju od 17.30 sati. Kroz tjedan se igraju i uzvratni susreti polufinala engleskog Carabao kupa. U utorak od 21 sat Arsenal na svom Emiratesu brani prednost od 3:2 iz prve utakmice protiv Chelseaja, a u srijedu na Etihadu Manchester City ima dva gola viška (2:0) nakon pobjede u prvom dvoboju protiv Newcastlea.