Njegovo bogatstvo mjeri se u milijunima, a kćer na ulici moli za pomoć zbog pogrešnih odluka

lie Theodoriu Năstase, čovjek kojeg je teniski svijet zapamtio pod nadimkom "Nasty" zbog njegove eksplozivne naravi i nepredvidivog ponašanja na terenu, bio je puno više od običnog sportaša. Kao prvi igrač koji je zauzeo čelno mjesto na ATP ljestvici davne 1973. godine, osvajač US Opena i Roland Garrosa te član Međunarodne teniske kuće slavnih, Năstase je bio istinska ikona sedamdesetih. Njegov talent bio je neosporan, ali njegov karakter bio je ono što ga je činilo legendom. Izvan terena, vodio je jednako buran život. S činom umirovljenog general-bojnika rumunjske vojske i reputacijom plejboja koji se u svojoj autobiografiji pohvalio s više od 2500 ljubavnica, njegov privatni život oduvijek je plijenio pažnju javnosti, često zasjenjujući sportske uspjehe.

Njegov ljubavni život bio je poput napetog meča u pet setova. Ženio se pet puta i iz tih veza ima petero djece. Dok je s prvom suprugom Dominique Grazijom dobio kćer Nathalie, a s trećom, Amalijom Teodosescu, kćeri Alessiju i Emmu Alexandru, najveću je buru izazvao njegov drugi brak. U braku s američkom glumicom Alexandrom King, Năstase je posvojio dvoje djece, sina Nicholasa i kćer Charlotte. Nakon razvoda, djeca su ostala živjeti s majkom u SAD-u, a odnos s ocem postajao je sve kompliciraniji, da bi na kraju eskalirao u javni sukob koji je šokirao svijet.

Točka prijeloma dogodila se prije nekoliko godina, kada je Charlotte Năstase odlučila otvoriti profil na platformi za odrasle, OnlyFans. Njezina odluka izazvala je bijesnu reakciju oca. Ilie, čovjek tradicionalnih vrijednosti unatoč vlastitoj burnoj prošlosti, nije mogao prihvatiti kćerin izbor. Javno ju je osudio, izjavivši da ju je "blokirao" i da se više ne smatra odgovornim za njezin život. Prekinuo je svaki kontakt, a zid koji je podigao između sebe i kćeri činio se nepremostivim. Taj je potez označio početak njezina strmoglavog pada

Charlotte je, s druge strane, tvrdila da je na taj potez bila prisiljena zbog teške financijske situacije i osjećaja da ju je otac napustio. U rijetkim medijskim istupima, njezine su riječi odzvanjale kao vapaj za pomoći i priznanjem. Izjavila je kako se osjeća odbačeno i da joj novac nikada nije bio prioritet u odnosu s ocem. Njezina rečenica: "Radije bih izabrala oca nego novac", postala je simbolom njihova narušenog odnosa. Dok je Ilie u njezinom potezu vidio sramotu i prkos, ona je u njemu vidjela očajnički pokušaj preživljavanja u svijetu u kojem se osjećala potpuno sama, bez financijske i, što je još važnije, emocionalne potpore čovjeka koji ju je nekoć prihvatio kao svoju.

Početkom 2026. ove godine, drama obitelji Năstase dosegla je tragičan vrhunac. Charlotte je putem društvenih mreža objavila da je beskućnica te je zamolila pratitelje za donacije kako bi si mogla priuštiti hranu i sklonište. Fotografije i poruke koje je dijelila prikazivale su sliku potpunog sloma, drastičan kontrast životu u izobilju koji je nekoć vodila. U svojim objavama optužila je očevu sadašnju suprugu, Ioanu Simion, da joj je blokirala broj na njegovom telefonu, tvrdeći da je upravo ona glavna prepreka bilo kakvom pokušaju pomirenja. Njezine su objave izazvale lavinu reakcija, a javnost se podijelila između onih koji suosjećaju s njezinom sudbinom i onih koji opravdavaju stav njezina slavnog oca.

Međutim, Ilie Năstase brzo je demantirao njezine tvrdnje, inzistirajući na tome da njegova supruga nema nikakve veze s prekidom komunikacije. Priznao je da je on taj koji je odlučio blokirati kćer, navodeći kao razlog njezin način života i javne skandale koji su, prema njegovim riječima, naštetili ugledu obitelji. U svojoj obrani, istaknuo je kako ju je godinama financijski podržavao, tvrdeći da je u njezino obrazovanje uložio oko 500.000 eura, nadajući se da će joj osigurati bolju budućnost. Njegov konačni stav bio je hladan i odlučan: "Svatko sada ima svoj život". Tim je riječima stavio točku na bilo kakvu mogućnost pomirenja, ostavljajući svoju kćer da se sama bori s posljedicama svojih odluka, daleko od bogatstva i slave koje nose prezime Năstase.

Charlotte predstavlja glas generacije koja se u potrazi za egzistencijom ponekad odlučuje na poteze koji su starijima neshvatljivi. Na kraju, ostaje samo tužna slika kontrasta, s jedne strane teniske legende čije se bogatstvo mjeri u milijunima, a s druge njegove kćeri koja na ulici moli za pomoć, zarobljena u sjeni očeva imena i vlastitih pogrešnih odluka.



