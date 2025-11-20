Vučić potpuno izgubio kontrolu pa izvrijeđao srpsku ikonu: Uslijedilo je nešto što će dobro pamtiti

Proslavljeni bivši košarkaš Vladimir Štimac trofejni je srpski sportaš te vlasnik olimpijskog, svjetskog i europskog srebra, a jedan je od prvih koji su javno podržali studentske prosvjede protiv diktature aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prosvjedi su započeli nakon tragičnog urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, gdje je poginulo 15 osoba, što je potaknulo studente na masovne blokade.

Štimac je bio predvodnik među sportašima prema otporu režimu Aleksandra Vučića, a ubrzo mu se pridružila vrhuška srpskog sporta koju između ostalih čine Željko Obradović, Vlade Divac, Veselin Vujović, Novak Đoković, Nemanja Vidić te brojna druga poznata imena.

Podsjetimo, nakon povijesnog prosvjeda studenata u Beogradu 15. travnja, kojeg su Vučićeve pristaše rastjerale koristeći se zabranjenim zračnim topom, predsjednik Srbije je sinoć gostovao na omraženom TV Pinku na kojem je skoro dva sata trkeljao sve i svašta, a nije mogao izdržati da se ne dotakne upravo Štimca.

- Slušam onog tupavog Štimca da je na protestu bilo 350.000 ljudi. To je sramota slušati - rekao je Vučić, a vrlo brzo mu je Štimac odgovorio.

- Aco ajde jedan basket da vidimo ko je tupav. Aj što se ljutiš', napisao je Štimac i dodao da će biti i 3,5 milijuna građana koji će srušiti Vučića.