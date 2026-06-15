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NEVJEROJATNA SLIČNOST

FOTO Evo kako izgleda zgodna sestra Doris Pinčić. Kao blizanke su, a jedna stvar ih bitno razlikuje

Foto: instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 12:08

Kristina Pinčić rijetko se pojavljuje u sestrinim javnim objavama na Instagramu, a ono što ih definitivno razlikuje je život pod svjetlima reflektora.

Iako je Doris Pinčić Guberović jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske i medijske scene, njezina mlađa sestra Kristina Pinčić svoj privatni život uspješno drži daleko od javnosti i medijske pozornosti. Rijetko se pojavljuje u sestirnim javnim objavama, a još rjeđe u medijima, no svaki njezin “izlet” na društvene mreže dovoljan je da izazove veliki interes i brojne reakcije. Kada je Doris jednom prilikom podijelila njihovu zajedničku fotografiju iz rodnog Zadra, uslijedila je lavina komentara njezinih pratitelja koji su ostali zatečeni njihovom nevjerojatnom fizičkom sličnošću. Mnogi su istaknuli kako sestre gotovo kao da su blizanke – od oblika lica i izražajnih očiju, do karakterističnog, toplog osmijeha koji obje dijele. Posebno su se istaknuli i dugi, gusti uvojci kose koji su im oboma zaštitni znak.

Osim vanjskog izgleda, ono što se često provlači kroz javne reakcije jest i vidljiva bliskost između sestara. Njihove zajedničke fotografije odišu prirodnom opuštenošću i međusobnom privrženošću, što dodatno potvrđuje koliko im obiteljske veze znače. Doris Pinčić nikada nije skrivala koliko joj je važna obitelj te koliko je snažno vezana uz svoje korijene u Dalmaciji, a upravo joj je Kristina, uz brata Stipu, jedan od najvažnijih oslonaca u životu. Zajedničku fotografiju pogledajte OVDJE.

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Kristinin i Dorisin brat Stipe također je poznat u njihovu lokalnom okruženju, završio je Pomorsku školu u Zadru te se bavi nogometom, igrajući za klub HNK Dalmatinac. Time obitelj Pinčić, iako izvan svjetla reflektora, ostaje čvrsto povezana uz svoj rodni kraj i lokalnu zajednicu. Komentari ispod Dorisinih objava često dodatno potvrđuju dojam koji ostavljaju: "Imate svi troje iste crte lica", "Tata Pinčić je stvarno napravio lipu dicu", "Predivna obiteljska fotka", samo su neki od reakcija njezinih pratitelja koji su ostali oduševljeni njihovom sličnosti i obiteljskom toplinom koju zrače.

Ključne riječi
sestra voditeljica Kristina Pinčić Doris Pinčić Doris Pinčić Guberović showbiz

Komentara 2

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:39 15.06.2026.

trbuščić petog mjeseca...

VA
VanjaPlank
12:31 15.06.2026.

Doris je bombončić

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